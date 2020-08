Tanquen dues discoteques a Benicàssim per un possible positiu d'una treballadora

Les discoteques Buddha i Casablanca de Benicàssim han tancat les portes aquest cap de setmana davant el possible positiu d'una treballadora, qui s'hauria contagiat en l'àmbit familiar.Segons han assenyalat els dos locals en un comunicat, es realitzaran proves a tot el seu personal, en el cas que alguns d'ells haguessin tingut contacte amb l'afectada. Per ara, estan a l'espera de rebre els resultats del test. És per això que els locals estaran tancats tot el cap de setmana i es tornaran les entrades de divendres i dissabte.

