Pere Casaldàliga, un home excepcional; article del periodista Jaume Barberà

No m'ho diguis. Tracta'm de tu. Només de tu, si us plau".No em surt".que jo no tinc cap tractament superior a ningú. Jo soc un fill del poble i així vull que se'm tracti i recordi. Estic ajudant els pobres, però soc un pobre”.siguis o no siguis periodista, et trobes amb persones que et canvien. Ja te n'adones quan les tens al davant. Saps que passa alguna cosa, però encara no ho pots explicar bé. Al cap d'un temps, ho veus, veus que aquella persona t'ha influït, ha deixat una petja en tu.que, en el meu cas, no oblidaré mai. De fet, ho he dit moltes vegades, vaig anar a fer-li l'entrevista com a ateu i en vaig sortir com a agnòstic. I ell -encara sembla que el vegi- riu com un nen petit, com riuen els homes bons.a casa seva, a São Félix do Araguaia, amb totes les portes obertes de bat a bat i sempre amb una olla al foc per atendre els que la necessitaven. De tant en tant, bevia una aigua tèrbola d'una ampolla que li portaven unes monges franceses. "Em va bé, saps, Jaume, aquesta aigua. En vols? És de l’Amazones!".Era un pati no massa gran, exuberant en alguns punts, ple de vegetació de la zona que abans era selva.Aquest algú era, ara no ho recordo del tot bé, una escultura o un quadre de la Mare de Déu de Montserrat. La Moreneta, sí, al Mato Grosso, selva endins, lluny de Montserrat, però sempre molt present en Casaldàliga, com Catalunya.un dels assistents de Casaldàliga ens va interrompre per dir al bisbe Casaldàliga que un indígena necessitava urgentment la seva ajuda.Va aixecar-se d'una revolada i em va dir que el seguís.A la porta, hi havia, efectivament, un indígena que demanava ajuda i protecció. Tenia les dues mans en carn viva. Casaldàliga ho va veure de seguida, va agafar una palangana plena d'aigua i li va anar rentant les mans mentre l'home li explicava què li havia passat.de l’Amazones perquè va ser testimoni de com els sicaris de la propietat havien assassinat tres dels seus companys per no voler treballar sense cobrar. Feia tres dies que travessava la selva amb bicicleta, sense descansar, fugint, tan de pressa com podia, d'una mort segura.Ningú no et farà res. Menja una mica i et portarem a un lloc segur de São Paulo i, amb els nostres advocats, presentarem una denúncia".era el seu salvador, el seu últim recurs. Els indígenes i la gent treballadora, la gent necessitada. Sempre els oferia casa i menjar i, si calia, protecció i assistència jurídica. Per això, facinerosos de diversa naturalesa el van intentar assassinar més d'un cop.amb la limitació de les paraules, explicar del tot el que són. Els has de poder veure, tocar, sentir... Mai agrairé prou al meu ofici de periodista haver-me deixat tenir el privilegi de conèixer-ne alguns com ell., la teva església és alliberament. Avui, tots som una mica més febles. Ho veus, al final has aconseguit que no et digui monsenyor!

