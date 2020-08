L'alcalde Terrassa, sobre el cribatge massiu: «No tenim un confinament a l'horitzó»

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, no creu que els resultats del cribatge massiu de coronavirus que està fent la Conselleria de Salut a la ciutat obliguin a tancar els veïns a casa: "No tenim un confinament en l'horitzó".En declaracions a RAC1, Ballart ha explicat que Terrassa està en el nivell 2 d'alerta pel coronavirus que marca la Conselleria, mentre que el confinament domiciliari es planteja en el nivell 5: "Seria difícil arribar fins aquí en pocs dies"."Podria ser que, a partir dels resultats d'aquestes proves PCR, la Conselleria decideixi passar al nivell 3, però en cap cas estaríem en el 5", i ha afegit que l'objectiu de l'anàlisi és evitar la propagació del virus.La situació "no és d'alerta", ja que hi ha 24 persones en els dos centres hospitalaris de la ciutat -lluny de les 600 de principis d'abril-, tot i que està preocupat pel repunt dels últims 10 dies.Sobre la resposta ciutadana al cribatge massiu, té una "sorpresa positiva": 925 persones van participar en l'anàlisi divendres, i creu que la xifra augmentarà per la difusió feta a les xarxes socials.Quant a la franja d'edat que pot participar-hi -de 15 a 45 anys-, ha dit que les dades de la Conselleria de Salut van determinar que hi havia més "casos positius asimptomàtics entre aquestes edats".

