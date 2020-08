Troben el cos sense vida de l'excursionista desaparegut a la Vall de Boí

Els Bombers han trobat aquest migdia el cos sense vida de l'excursionista que es buscava des de dijous a la Vall de Boí, al Parc Natural d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Segons el cos de Bombers, els efectius del dispositiu de recerca l'han trobat pels volts de les dotze a la base de la punta Lequeutre (2966 metres d'altitud), sota el Comoloformo, al massís de Besiberri.Segons les primeres informacions, la víctima, un veí de Badalona de 28 anys, anava sol i tenia previst fer una ruta de quatre pics dins el parc, a l'Alta Ribagorça. Els mateixos familiars van alertar els serveis d’emergències de la desaparició, en no tenir notícies seves. Els Mossos d’Esquadra han obert la una investigació sobre el succés.A primera hora d'aquest matí s'ha reprès la recerca per la zona del Comoloformo, la Punta Passet i el pantà de Cavallers, amb cinc dotacions dels Bombers: dos vehicles, l’helicòpter amb efectius dels GRAE, una unitat canina, Pompièrs d’Aran i a més, dues patrulles dels Mossos d’Esquadra de la unitat de muntanya.Durant tres dies, la recerca s'ha fet per tot el Parc Natural d'Aigüestortes però sobretot entre Caldes de Boí, on es va localitzar el seu cotxe, i l'embassament de Cavallers, amb l'ajuda de guies de muntanya, seguint la ruta que l'excursionista hauria triat. Finalment, aquest migdia, tercer dia de recerca, han trobat el cos de l'excursionista.

