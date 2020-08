Noves revelacions de la fugida de Joan Carles I

Aviat farà una setmana que Joan Carles I va fugir d'Espanya i encara no se sap on és. Cada dia que passa van apareixen nous indicis i revelacions sobre com es va gestar la fugida del rei emèrit, acorralat pels casos de corrupció en què estaria implicat. El Periódico publica aquest dissabte un article on explica alguns dels moviments de la Moncloa i la Zarzuela per coordinar la sortida del rei d'Espanya. Segons explica el diari, serà Joan Carles qui autoritzarà la Casa Reial per informar del lloc on es troba, i mentrestant va donant "pistes falses" al seu entorn per evitar que ser descobert.L'operació per permetre la fugida del monarca va començar fa unes setmanes. Públicament es presenta la decisió com voluntària de Joan Carles, però el cert és que va ser instada per Felip VI amb l'aval de la Moncloa. Pedro Sánchez, president del govern espanyol, ho sabia tot, i també n'estaven informats Carmen Calvo, vicepresidenta; Iván Redondo, cap de gabinet d Sánchez; i Félix Bolaños, secretari general. L'operació va ser coordinada amb Jaime Alfonsín, màxim responsable de la Casa Reial des del nomenament de Felip VI com a rei. Els ministres de Podem no en sabien res fins que es va produir la comunicació oficial, fet que ha desgastat la relació dins del govern de coalició.Abans d'optar per la fuga de Joan Carles es van contemplar altres opcions, com ara el canvi de residència o la renúncia al títol de rei emèrit. Aquestes opcions van ser descartades per diversos motius. Segons explica El Periódico, el desterrament de Joan Carles és de caràcter "indefinit" a menys que sigui citat pel jutge, moment en què se suposa que compareixerà si no pot declarar per videoconferència. Com a aforat, haurà de ser el Tribunal Suprem qui, arribat el cas, el citi. A hores d'ara, el monarca no està investigat formalment.A Joan Carles l'acompanyen quatre escoltes assignats a la Guàrdia Reial que són membres de la Guàrdia Civil i depenen funcionalment del ministeri de l'Interior. Perdro Sánchez, Fernando Grande Marlaska (Interior), Arancha González Laya (Exteriors), Felip VI i Jaime Alfonsín són les cinc persones que saben on està Joan Carles.

