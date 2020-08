Toc d'alerta del responsable de Covid a l'Hospital del Mar

Robert Güerri, infectòleg responsable de Covid a l'Hospital del Mar, ha advertit que a la tardor "la situació serà greu". En una entrevista al Via Lliure de RAC1, Güerri ha explicat que quan baixin les temperatures i ens tanquem en llocs interiors, la transmissió del coronavirus serà "molt més efectiva" i ha criticat la manca de planificació que han fet les administracions.Segons el doctor, amb la baixada de les temperatures i la ciutadania en llocs tancats, la transmissió serà més efectiva i la càrrega viral més alta. "Si a això li sumem la grip, la situació pot ser molt greu", ha apuntat, i ha insistit que, a dia d'avui, la situació no és bona, però és millor que la d'aquí uns mesos. "Ens hem de preparar ara", ha advertit.De la mateixa manera, Güerri ha explicat que la temperatura i la calor sí que influeixen en la transmissió, així com altres factors com ara el distanciament social. Aquest és el punt on hem fallat. "Quan es va aixecar el confinament tots vam sortir en estampida", ha lamentat. El doctor també ha criticat l'administració i ha dit que el sector sanitari veu com les decisions polítiques "es prenen sense planificació". La impressió que es transmet des de les administracions és que no hi havia una planificació global, almenys fins ara", apunta.En les últimes setmanes, explica el doctor, s'ha detectat un increment de casos que ha sobrepassat les previsions que hi havia per a l'agost, per això es va activar le pla de contingència. Pel que fa al perfil de pacients, Güerri ha explicat que en els últims dies la tendència ha tornat a canviar i torna a haver gent gran als hospitals. "Les persones joves han escampat el virus i han acabat contagiant les persones grans, i ara ens les trobem als hospitals", lamenta.

