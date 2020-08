Difonen una fotografia de Joan Carles I que el situaria a Abu Dhabi

💻 #EnPortada | Exclusiva NIUS: la imagen del rey emérito a su llegada a Abu Dabi https://t.co/yllvVTunth pic.twitter.com/XosknvL83D — NIUS (@NiusDiario) August 8, 2020

On s'amaga Joan Carles I? Aquesta és la pregunta que molts de mitjans es fan i que altres ja han afirmat conèixer-la. Ara bé, qui ha publicat la primera fotografia que demostraria on està el rei emèrit és el digital NIUS , que ha difós una imatge que l'ubicaria a Abu Dhabi.A la fotografia es veu Joan Carles I baixant de l'avió just després d'haver aterrat, encara que a simple vista no es pot deduïr on està. Segons explica el mitjà l'exmonarca hauria arribat als Emirats Àrabs dilluns passat, moment en que s'hauria pers la imatge publicada.Alguns altres mitjans apuntaven que el rei emèrit s'hauria refugiat en algun país del Carib, sent la República Dominicana el preferit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor