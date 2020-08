Ciutadans anima al PP a negociar els pressupostos amb Sànchez: «No podem mirar a l'altre costat»

El vicesecretari general de Ciutadans, Carlos Cuadrado, ha animat el Partit Popular a seure també amb el Govern a negociar uns pressupostos generals "el menys bolivarians possible". Cuadrado defensa que davant la situació "extraordinària" i "excepcional" provocada per la pandèmia no es pot "mirar cap a una altra banda".En aquest sentit, ha recalcat que no poden quedar-se sense "fer res" i ha subratllat que treballaran perquè aquests comptes s'adiguin el més possible a les idees "de Ciutadans". Per això, ha animat el PP a "seguir el mateix camí" que la formació taronja. El vicesecretari del partit ha defensat que la seva formació aposta per la baixada d'impostos perquè, al seu entendre, així "es pot recaptar més" i ha assegurat que aquesta idea ja la van a traslladar a l'executiu.En els darrers mesos les relacions entre Ciutadans i el govern espanyol "estan sent fluides i productives", segons Cuadrado. Malgrat això també existeix la possibilitat que les pressions de Podem sobre el PSOE portin a Sánchez a buscar aprovar els pressupostos amb els seus socis d'investidura, entre ells ERC. Escenari davant el qual Cuadrado ha assegurat que el seu partit "treballarà".Respecte a la taula de diàleg amb la Generalitat prevista pel juliol, Cuadrado ha admès que estan "molt contents" davant el fet que al final no s'hagi reunit. "Alguna cosa estarem fent bé a Ciutadans quan finalment, per molt que parlessin de la taula, aquesta no ha arribat", ha exclamat. De fet, ha afegit que Ciutadans "s'alegra" si ERC no "influeix" en els governs d'Espanya.

