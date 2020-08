Santa Coloma de Gramenet i Vilafranca del Penedès també faran cribratges massius amb PCR per detectar casos de coronavirus, segons ha informat el Departament de Salut. Les proves es faran a partir del dilluns 10 d'agost i les dues poblacions s'afegeixen als testos massius ja en marxa a Sabadell, Ripollet i Terrassa.A Santa Coloma de Gramenet, les proves es faran als residents dels barris de Llatí i Fondo, i van adreçades especialment als qui els últims dies hagin tingut contactes socials sense respectar la distància social, sense mascareta, en espais tancats durant molta estona o en reunions d'amics i aglomeracions. Els resultats està previst que es tinguin en 48 hores, segons el departament liderat per Alba Vergés.Al barri de Fondo, els testos es destinen a residents als carres Liszt, Rellotge, Wagner, Beethoven, Irlanda, Mossèn Jacint Verdaguer (del núm. 150 fins al final) i plaça del Rellotge. Les proves es faran al Centre Cívic Pins (C/ Pirineus, 2-4). Al barri Llatí està destinat a residents als carrers Florència, Gènova, Milà, Roma i Perú i es faran al CAP Barri Llatí (C/ del Perú, 60-62). Les proves es faran del 10 al 14 d'agost. Dilluns començaran a les 15 hores fins les 20 i de dimarts a divendres de 8 a 20 hores als CAP dels dos barris. "Amb l'objectiu de parar la transmissió de la covid-19, Santa Coloma participa en una prova pilot de Salut de proves PCR als districtes II i VI, del 10 al 14 d'agost. El resultat es tindrà en 48 hores", ha piulat la pròpia alcaldessa, Núria Parlon.I a Vilafranca del Penedès, el cribratge massiu serà a partir de les 10 del matí de dilluns al Centre Cívic l'Escorxador. Les proves es destinen a persones de l'ABS de Vilafranca de 19 a 40 anys que en els últimes dies hagin tingut contactes socials sense respectar la distància, sense mascareta, en espais tancats durant molta estona o en reunions d’amics i aglomeracions. Encara que no tinguin símptomes i que no hagin estat en contacte amb algun cas positiu de Covid-19. Les proves es faran del 10 al 14 d'agost de 9 a 13.30 hores i de 16 a 19.30 hores.

