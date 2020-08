Detingut un home per estafar 20.000 euros amb el mètode del «rip deal»

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 30 de juliol un home de nacionalitat italiana i de 33 anys per haver estafat 20.000 euros amb el mètode del "rip deal", que vol dir transacció corrupta. La víctima era un agent de la propietat immobiliària que el 27 de febrer va anar des de les Illes Balears a Barcelona per tancar una transacció comercial en un despatx.L'agent havia quedat amb un suposat comprador d'una propietat immobiliària que li va demanar fer l'operació en un bar en lloc de fer-la al despatx, petició a la qual va accedir. El presumpte estafador duia els documents d'un contracte d'arres complimentats i li va entregar un maletí amb 20.000 euros amb bitllets de 200 euros falsos. L'home ha quedat en llibertat amb càrrecs.El presumpte estafador anava ben vestit a la trobada amb l'agent immobiliari i exhibia un rellotge d'alta gamma. Després de donar-li el maletí, l'home va suggerir a l'API pujar al despatx a comptar els diners que contenia el maletí per evitar de fer-ho en un lloc públic i li va dir que primer havia d'anar a aparcar bé el seu vehicle. Un cop al despatx, l'agent es va adornar que els bitllets eren falsos.La investigació duta a terme per la Unitat Central d'estafes i Mitjans de Pagament de la DIC, va conduir els agents a un sospitós que tenia un traster llogat a Barcelona i a un altre home que hi estaria relacionat.En el dispositiu policial que es va fer el 29 de juliol es va detenir el presumpte estafador a Malgrat de Mar, prop del seu domicili. Posteriorment, els agents van anar al traster, situat al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, amb l'arrestat. En l'escorcoll els agents hi van trobar dues màquines comptadores de bitllets i gran quantitat de bitllets il·legals.El detingut va passar a disposició del Jutjat de guàrdia de Barcelona el dia 30 de juliol i el jutge en va decretar la llibertat amb càrrecs.El 'Rip Deal', que vol dir "transacció corrupta", és un mètode d'estafa en el qual els delinqüents busquen anuncis d'ofertes immobiliàries o de béns de luxe com rellotges o joies i contacten telefònicament o per correu electrònic amb els venedors. Els estafadors simulen tenir una gran solvència econòmica per guanyar-se d'aquesta manera la confiança de la víctima potencial. Aleshores acorden reunions en llocs públics com hotels de luxe o cafeteries de renom. Per fer més creïble la posada en escena vesteixen amb roba de primeres marques i exhibeixen rellotges de gamma alta molt ostentosos o joies i, fins i tot, usurpen la identitat de persones de reconegut prestigi empresarial a nivell mundial. D'aquesta manera, si la víctima demana informes sobre la solvència econòmica del seu interlocutor, pot comprovar que tant ell com la seva empresa són de total confiança.

