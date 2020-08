VÍDEO La impressionat simulació d'un videojoc a la vida real d'aquest «youtuber» japonès

A simple vista sembla la gravació d'algun videojoc ubicat a la regió de la ciutat de Tòquio, Shibuya. No és fins que t'hi fixés bé i que llegeixes els comentaris del vídeo que descobreixes que es tracta d'una simulació feta per un jove youtuber.Es tracta d'un intent de recrear el famós videojoc conegut com GTA (Grand Thef Auto) però situant-lo al Japó. Sens dubte la gravació compta amb tot luxe de detalls perquè el més despistat es pensi què és un videojoc real.

