Alcanar demana que es reconeguin les explosions del 2017 com a atemptat terrorista

La Junta de Govern Local (JGL) d'Alcanar va acordar dimecres, per unanimitat, sol·licitar al Ministeri Fiscal que reconsideri la seva decisió de desvincular l'explosió d'Alcanar dels atemptats de Barcelona i Cambrils de l'agost de 2017."Vam ser testimonis en primera persona de la devastadora explosió que va afectar greument els veïns i veïnes de la urbanització Montecarlo, una explosió provocada per la voluntat conscient i lliure dels terroristes", explica Joan Roig, alcalde d'Alcanar.L'acord de la JGL expressa "el malestar i indignació de l'equip de govern" per aquesta decisió i demana al Ministeri Fiscal que la reconsideri, ja que, a hores d'ara, "cap de les víctimes de l'explosió d'Alcanar Platja podran obtenir ajudes si no es recondueix aquesta situació".La JGL també mostra la seva preocupació per les informacions publicades al diari Público, segons les quals el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) escoltava les converses dels terroristes cinc dies abans dels atacs i feia un seguiment dels seus membres, el cervell dels quals, l'imam de Ripoll, Abdelbaki es-Satty, era confident del CNI.Per això mateix, reclama la màxima transparència i una investigació amb profunditat dels atemptats a la Rambla de Barcelona i Cambrils l'agost del 2017 i de l'explosió prèvia que va tenir lloc en un xalet d'Alcanar-Platja. "Des de l'Ajuntament d'Alcanar creiem necessari conèixer la veritat dels fets, les dades i els relats de les diferents institucions que han participat en la investigació. Reclamem al govern de l'Estat que faciliti la informació sobre aquests atemptats i que aclareixi si és cert que feia un seguiment dels terroristes que preparaven l'atemptat en un xalet d'Alcanar-Platja", afig Roig.A més, la JGL considera una falta de respecte vers la ciutadania i, especialment les víctimes, el silenci per part del govern espanyol, per la qual cosa reclama la creació d'una comissió d'investigació. "El govern de l'Estat espanyol, mitjançant una comissió d'investigació, ha d'aclarir els fets i depurar responsabilitats, si s'escau, per tal que els ciutadans i ciutadanes d'Alcanar puguin tenir tota la informació sobre allò que va succeir aquell fatídic mes d'agost", recalca l'alcalde.

