Budó veu «dificultats» perquè Puigdemont torni si guanya les eleccions

La consellera de la Presidència de la Generalitat, Meritxell Budó, ha reconeix les dificultats perquè que torni l'expresident Carles Puigdemont si guanya les eleccions. Malgrat això Budó ha defensat la seva investidura, encara que també considera que hi ha diverses persones a JxCat que "podrien acabar fent el pas" per presidir el Govern si no fos possible el seu retorn.En una entrevista d'Europa Press, ha insistit que Puigdemont és el líder indiscutible de JxCat i hauria de poder optar a la investidura, però "és veritat que això no està exempt de dificultats".Pel que fa als perfils que podrien fer el pas per agafar el relleu a Puidemont en cas que no pogués venir, Budó no ha volgut concretar noms. "Hi ha diverses persones i crec que que hi ha un equip de persones que, en funció de tot, podrien acabar fent el pas, i, per tant, treballarem perquè, sigui qui sigui, sigui la persona adequada", ha explicat.Sobre si ella podria ser aquesta candidata, ha dit que serà JxCat qui ho decideixi i que ella sempre estarà "a disposició del que consideri tant el president Puigdemont com el president Torra i els presos polítics".No obstant això, ha tornat a dir que ara mateix el Govern està centrat a gestionar la pandèmia i que serà el president de la Generalitat, Quim Torra, qui decideixi quan seran les eleccions i si vol consensuar la data amb ERC.A més, ha admès que la pandèmia ha contribuït a millorar les relacions entre els dos socis de govern: "Ens ha ajudat a trobar-nos tots, que hem hagut d'anar units per fer front a aquest escenari que ens hem trobat. I crec que això ha estat positiu a l'hora de restablir les relacions entre els socis".Budó, que forma part del grup impulsor de JxCat -el nou partit impulsat per Puigdemont- i segueix sent militant del PDeCAT, ha dit que la integració en la nova formació és "l'evolució natural" del que ha fet aquest espai polític des de 2017, ja que aquests últims anys sempre s'han presentat sota la marca de JxCat.La consellera confia que s'aconseguirà un acord entre els dos partits i ha assegurat que no farà el "gest de trencar el carnet" del PDeCAT, malgrat que el seu portaveu, Marc Solsona, ha demanat en diverses ocasions que els associats que s'hagin afiliat a JxCat abandonin el partit perquè no permet la doble militància.

