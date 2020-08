VÍDEO Netflix revela l'origen l'emblemàtic so de la introducció

Els addictes a les sèries segur que tenen gravat al cap el so introductori de l'opening de totes les sèries produïdes per Netflix. Es tracta d'una mena de cop que ja és el segell sonor de la casa. Ara la plataforma ha decidit explicat quin és el seu orígen, i precisament el lloc d'on han tret el so és l'últim que hauriem pensat.Es tracta ni més ni menys que el picar de puny sobre la taula que feia el protagonista de House of Cards, Frank Underwood, que sempre feia. Un so que segurament molts del fans de la sèrie també han sentit mil cops però mai han arribat a relacionar.

