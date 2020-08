Sánchez posa per escrit que no derogarà la reforma laboral

Resposta oficial @desdelamoncloa. No hi haurà derogació de la #reformalaboral; per més titulars que facin. La legislació #laboral necessita retocs, nous enfocaments per les #relacionslaborals del segle XXI, el #teletreball, etc.. però no un nou "decretazo" i inseguretat jurídica pic.twitter.com/P47iD3TwkM — Genís Boadella 🎗 (@GenisBoadella) August 7, 2020

Resposta de l'executiu a la pregunta del diputat de JuntsxCat Foto: Genís Boadella

La derogació de la reforma laboral per part de l'executiu de Pedro Sànchez no tirarà endavant. Aquesta és la conclusió que es desprèn de la resposta feta per Moncloa a la pregunta presentada al Congrés pel diputat de JuntsxCat Genís Boadella. El compromís inicial del PSOE de "derogar íntegrament la reforma laboral" al final s'ha quedat a mig camí, aplicant-se així els matisos fets pels socialistes el mes de maig El text explica que "alguns dels punts recollits amb caràcter urgent ja han estat adoptats" mentre que "altres seran abordats el més abans possible". Però en cap moment s'especifica que es vaig a derogar íntegrament la reforma duita a terme pel govern del PP.Aquest moviment del PSOE ja va generar tensions amb Podemos en el seu moment, quan el líder de la formació morada i soci de govern, Pablo Iglesias, va insistir que la norma seria anul·lada completament. "Pactas sunt servantas", va afirmar Iglesias assegurant que derogar íntegrament la reforma laboral era un dels punts de consta en l'acord d'investidura de Sànchez.Ara, la resposta que ha donat l'executiu espanyol al diputat de JuntsxCat afegeix una espina més dins la relació entre PSOE i Podemos, enverinada per l'escàndol de la fugida de Joan Carles I.

