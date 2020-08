Les cinc preguntes que esperen resposta en el crim d'Helena Jubany

Helena Jubany va morir assassinada fa quasi vint anys a Sabadell. El cas es va tancar sense descobrir qui la va matar i per quin motiu. La fase d'instrucció va estar plena d'errors. Durant la investigació, una de les principals sospitoses, Montserrat Careta, es va suïcidar a la presó. La seva parella, Santiago Laiglesia, també sospitós, no ha estat mai detingut i continua en llibertat sense cap càrrec, com tota la resta de persones relacionades amb la víctima.Aquest mes d'abril, en plena crisi del coronavirus, TV3 emet el capítol de Crims sobre aquest cas, que es torna a posar d'actualitat amb molt bones dades d'audiència. Des d'aleshores, la família Jubany ha intensificat la pressió per reobrir el cas abans que prescriguin els fets. Aquesta setmana, el jutjat de Sabadell ho ha acceptat. Amb les noves proves aportades, els familiars tenen l'esperança de poder saber qui i per què va matar l'Helena aquell 2 de desembre de 2001.Els fets van passar de matinada. Helena Jubany va ser llançada des del terrat d'un bloc de pisos. Tenia 27 anys i treballava com a bibliotecària a Sentmenat (Vallès Oriental). El cadàver va ser trobat sense roba i amb cremades, amb un fort cop al cap i diverses fractures. Des de bon principi els investigadors van descartar la hipòtesi del suïcidi, i els resultats de l'autòpsia ho van confirmar. Al seu cos hi havia restes d'una substància tòxica en dosis 35 vegades superiors a la normal. Estava pràcticament en coma i no podia llançar-se daltabaix ella sola.Què va passar? Qui la va matar? Per què? L'assassí va actuar sol? Quin paper tenen en tot plegat Montserrat Careta i Santiago Laiglesia? Repassem a continuació les principals incògnites que la investigació, ara reoberta, ha de resoldre en el crim d'Helena Jubany.És la gran pregunta. Hi ha cinc sospitosos, però amb el pas dels anys tot sembla indicar que un d'ells podria ser l'assassí de l'Helena. Quan comença la investigació s'assenyalen cinc noms: Montserrat Careta, Santiago Laiglesia, Ana Echaguibel, Xavi Jiménez i Jaume Sanllehí. Eren del grup Natura de la Unió Excursionista de Sabadell (UES), una entitat on participava l'Helena des de feia poc temps. Amb el pas de les setmanes, la investigació es va anar centrant en Muntsa Careta. Les anàlisis dels anònims que havia rebut l'Helena poc abans de ser assassinada havien estat escrits per Careta. Això i la poca solidesa de la coartada va fer decantar el jutge per enviar-la a la presó de manera preventiva. Allà s'acabaria suïcidant deixant una nota per refermar la seva innocència.Durant la investigació també va passar per la presó Ana Echaguibel, però molt menys temps que la Muntsa i a dia d'avui està en llibertat sense cap càrrec. Malgrat alguns indicis i la proximitat amb la Muntsa, Santi Laiglesia mai no va ser detingut. Amb el pas dels anys, s'ha convertit en el principal sospitós, tot i que no hi ha cap investigació oberta contra ell. On és Laiglesia? Quin paper va tenir? És ell l'autor material dels fets? Va llançar ell l'Helena pel terrat? Tot plegat son preguntes obertes que la reobertura del cas i la nova investigació haurà de respondre. Les proves aportades per la família de la víctima van en la línia de desmuntar la coartada de Laiglesia.És una altra de les grans preguntes que planen sobre el cas. Per què l'Helena? Per què la van matar? La principal hipòtesi és que hi havia una voluntat d'"acostar-se" a l'Helena a través de les drogues i que se'n va anar de les mans. Segons Jubany, sembla com si no hi hagués una intenció premeditada de matar l'Helena, però va acabar sent així. "La van matar perquè era dona, ben parida i lliure", explica en declaracions aSegons Jubany, tot plegat forma part d'un "intent d'engatusar-la". Els suposats assassins volien acostar-se a ella i ella no volia. Amb tot, però, falten peces del trencaclosques. "Nosaltres no hi érem i algú ens haurà d’explicar què va passar aquelles 48 hores en què va estar desapareguda fins que la van matar", detalla el germà de la víctima.Les proves del cas apuntaven a un nom: Montserrat Careta, Muntsa. Ella vivia al mateix bloc de pisos que l'Helena Jubany juntament amb Santi Laiglesia, la seva parella. El jutge va decidir enviar-la a la presó preventiva, però durant el temps que va estar allà no va confessar res ni va incriminar ningú, malgrat que això l'hauria ajudat a sortir en llibertat. Va ser l'assassina? En va ser còmplice? O va ser una víctima més del cas a mans de la seva parella? La Muntsa es va suïcidar penjant-se als lavabos de Wad-Ras i deixant una carta de comiat assegurant que tenia la consciència tranquil·la i que era innocent, perquè per ser culpable has de ser "l'autor material dels fets".Indica això que sabia alguna cosa? La família sosté que no. Imma Careta, germana de la Muntsa, és partidària de reobrir el cas per esclarir els fets i assegura que la Muntsa és innocent i no sabia res. "L'estudi dels anònims descarta que la lletra sigui seva", va dir fa unes setmanes al programa Preguntes freqüents de TV3. La família creu que Laiglesia li va parar una trampa per inculpar-la i argumenta que no només l'Helena havia estat drogada, sinó que la Muntsa també. Mentre ella va estar a la presó, el Santi la visitava sempre que podia com a parella, als vis a vis, i també com a advocat i en les visites familiars. L'estratègia era no deixar-la mai sola. Temia que confessés alguna cosa? Era la Muntsa una altra víctima?"No en tinc proves, però jo crec que Santiago Laiglesia és l'autor material dels fets". La contundent afirmació de David Medialdea, agent de la policia espanyola que va investigar el cas, va deixar tothom glaçat. Assenyalava directament Santi Laiglesia, parella de Muntsa Careta, com l'assassí de l'Helena Jubany. En tota la investigació, ell mai va ser acusat de res malgrat viure al mateix pis que la Muntsa i que tothom coincideix que ella sola no podia traslladar el cos de l'Helena fins al terrat i llançar-la daltabaix. Per què en cap moment el detenen a ell? Per què el jutge no accepta investigar-lo? El protegia d'alguna cosa?La defensa de Santi Laiglesia, que no ha aparegut als mitjans com sí que han fet la família Jubany i la família Careta, sosté que no hi ha proves que relacionin el sospitós amb el crim i que el fet de conviure amb la Muntsa no implica que sigui l'autor del crim. La tesi de la policia durant la investigació és que la Muntsa i el Santi van adormir l'Helena divendres, que va quedar en coma. Després comença la coartada: la tarda de divendres els dos sopitosos diuen que van anar a veure un partit de futbol i van dormir a casa dels pares d'ell. Dissabte, van d'excursió amb el grup Natura de la UES tot i que no hi estaven apuntats. Tornen abans d'hora, perquè la policia suposa que temien que l'Helena es despertés. La noia va ser llançada pel terrat aquella matinada."Durant la instrucció vam topar amb un jutge que en comptes de facilitar la investigació va entorpir-la", sosté Joan Jubany. I és que tothom coincideix que quan es van investigar els fets hi va haver moltes mancances i errades. Per exemple, el jutge va centrar la línia d'investigació en la Muntsa i va deixar al marge Santi, tot i que eren parella i vivien en el mateix pis. El mateix jutge només va fer proves cal·ligràfiques a la Muntsa i l'Ana, però no a la resta de sospitosos. Alhora, quan la Muntsa es va suïcidar i tots els focus es van posar en el Santi, el jutge el va tractar més com a una víctima que no pas com un sospitós d'assassinat, i va permetre que passés les vacances a les Canàries abans de citar-lo a declarar.Amb el cas reobert, la família és optimista i confia que es pugui arribar fins al fons de la qüestió, amb una investigació correcta que permeti treure l'entrellat d'un cas que ja fa quasi vint anys que dura. "Serà difícil i llarg, la reobertura és un pas important però queda camí per recórrer", rebla Joan Jubany.

