Monarquia o república? 10 enquestes que demostren al CIS que és viable (i necessari) preguntar-ho

Gizaker (ETB): los españoles creen que la Monarquía es de derecha o extrema-derecha.



Un 70% identifica al Rey con ideologías de derechas y creen que es afín a partidos como PP o Vox.https://t.co/95WQQhQXcd pic.twitter.com/kV0tbVWI3K — electomania (@electo_mania) October 28, 2018

Preguntar sobre la monarquia era una pràctica habitual dels baròmetres del CIS... fins que aquesta va començar a suspendre. Ho va fer el 2011, amb un ajustat 4,9, però el 2013 i 2014 va enfonsar-se fins al 3,7 i el relleu per Felip VI només va servir per apujar la valoració a un insuficient 4,3. I des de l'abril de 2015, l'ens demoscòpic estatal no ha tornat a demanar per aquesta institució, generant una polèmica notable sobre la motivació d'aquesta decisió.En canvi, els mitjans de comunicació privats i altres organismes sí que han seguit preguntant per la monarquia, i aquí oferim un recull de deu enquestes recents i de diferent signe sobre la casa reial. En general, hi ha algunes coincidències entre elles: hi ha divisió entre aquest model d'estat o un de republicà, però un referèndum sobre la qüestió obté força suport; i la dreta prefereix la monarquia i l'esquerra (incloent-hi el PSOE) i l'independentisme, la república. El Español (6 d'agost de 2020): L'última enquesta és molt recent i assenyala que la fugida de Joan Carles I hauria donat aire a la monarquia, amb un 54,9% d'espanyols que en serien partidaris enfront un 40,8% de republicans -incloent la majoria de socialistes-. Un altre sondeig molt similar al mateix mitjà feta durant el juliol assenyalava un empat tècnic entre les dues opcions, amb la república lleugerament per davant. ElectoMania (4 d'agost de 2020): Fa temps que ElectoMania realitza panels d'opinió sobre temes molt diversos, entre els quals la monarquia. Segons el darrer, d'aquesta setmana, la reialesa cau com mai, després del darrer escàndol de Joan Carles I, ja que apunta que un 60,5% defensa el referèndum sobre model d'estat i un 55,5% optaria per la república i només el 39,5%, per la monarquia -el percentatge més baix de la sèrie-. Tal com es pot veure a la imatge superior, però, el republicanisme és majoritari a les nacions històriques, Aragó i Andalusia, mentre que els monàrquics s'imposarien a Madrid i les Castelles. Público (maig 2020): Una enquesta publicada durant el confinament dibuixava un escenari complicat per a la casa reial, ja que un 51,6% responia que volia una república (amb la majoria dels votants del PSOE) i només un 34,6%, una monarquia. Un 58,2%, a més, és favorable a un referèndum sobre aquesta qüestió i, pel que fa a si la restauració de la monarquia després del franquisme va ser positiva, un 39,2% opina que no i tan sols un 29,6%, que sí. CEO (novembre 2019): Una innovadora enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) a tot l'Estat permetia de nou als espanyols valorar les institucions... sense excloure'n la monarquia, tal com ocorre en els baròmetres habituals a Catalunya. I segons els resultats, segueix suspenent (4,21), tot i que de forma més contundent a Catalunya (2,21) que a la resta de l'Estat (4,58). Només els votants de forces de dretes l'aproven i fins i tot els del PSOE la situen, amb un 4,43, per sota del 5. InfoLibre (novembre 2019): Una altra enquesta de l'any passat és més benevolent amb la monarquia, ja que pronostica que aquesta és la forma d'estat preferida per un 53,8% dels espanyols, mentre que la república es quedaria en el 46,2%. En aquest cas, els votants del PSOE estarien lleugerament decantats a mantenir l'estatus quo. Tot i això, un 69,4% d'enquestats defensava que aquest referèndum es fes. Vanitatis (juny 2019): Fa poc més d'un any, una altra enquesta situava la monarquia com l'opció preferida, amb un 50,8% d'adhesions, per un 46,1% per a la república. La fractura generacional, però, queda clara, ja que els menors de 45 anys optarien per la segona opció (i de forma molt contundent, els més joves), la qual tindria també un suport majoritari entre els votants d'esquerres (també del 51,6% dels del PSOE) i de catalans (74%), bascos (70,6%) i gallecs (51,6%). Ipsos (maig 2018): Una curiosa enquesta internacional assenyalava fa dos anys que l'espanyola seria la monarquia amb menys suport d'Europa. Un 37% dels enquestats creu que la seva abolició seria positiva i tan sols un 24% opina que seria negativa. El percentatge d'antimonàrquics, en canvi, és de només el 15% dels britànics, un 17% dels belgues o un 23% dels suecs. Un 52% dels espanyols, a més, estarien a favor d'un referèndum sobre monarquia o república. La Razón (juliol 2020): Pel final hem deixat les enquestes més curioses... o poc creïbles. Com una del sempre inspirat i imaginatiu NC Report per a La Razón en què, per poder fer emergir una majoria monàrquica, contrària al referèndum i favorable a la gestió de Felip VI, carrega d'intencionalitat cada pregunta, tal com analitza ElectoMania en el requadre superior. Aquest sondeig hauria de servir precisament perquè el CIS veiés com no ha de recuperar la pregunta sobre el cap d'estat. Podem (juny 2020): Tampoc no és massa fiable -en sentit contrari- una enquesta suposadament feta pel partit de Pablo Iglesias i filtrada a La Última Hora en què només un 28,4% defensaria la monarquia, per un 49,7% que abraçaria la república. Quasi el 60% dels votants del PSOE voldrien la república, opció que quasi doblaria la monarquia a Madrid. Curiós que coincideixi tant amb les aspiracions de qui hauria pagat l'estudi...Una de les enquestes més peculiars sobre la monarquia és de la televisió pública basca, que demanava amb quina ideologia se la vincula. Segons els resultats, Felip VI seria proper a PP o Vox, ja que un 70,7% dels enquestats el situa a la dreta o l'extrema dreta.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor