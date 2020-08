Un home treu de l'aigua un peix lluna i el mata asseient-se a sobre

😨 ¡VERGONZOSO!



😡 Un hombre mata a un pez luna en Roquetas de Mar (Almería) sacándolo del agua y sentándose sobre él 😡



‼️ Ya se ha abierto una investigación y esperamos que esta terrible acción se castigue como es debido.



📹 @joseantfuentes pic.twitter.com/Z5atSzTf0X — PACMA (@PartidoPACMA) August 6, 2020

La Guàrdia Civil ha obert un procediment administratiu sancionador a l'home que va treure de la mar un exemplar de peix lluna en una platja de Roquetas de Mar (Almeria) i el va matar asseient-se al damunt.Un portaveu de la Comandància ha indicat que els agents que es van presentar lloc després de rebre un avís del 112. Un cop allà van procedir a la seva identificació de l'home i van aixecar acta d'infracció, ja que va fer cas omís a les indicacions de les autoritats perquè "deixés en pau a l'animal".L'associació Equinac, entitat autoritzada per a l'atenció de cetacis i tortugues marines a Almeria, emprendrà accions legals contra l'individu. Però el problema és que l'assassinat del peix per part de l'individu no s'enquadra en els supòsits previstos per la llei com un fet il·lícit penal. Com que aquesta espècia com no està protegida per cap llei ni és considerada un animal domèstic no es pot denunciar al banyista per maltractament animal.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor