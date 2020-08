El Parlament denunciarà la connivència de l'Estat en la fugida de Joan Carles I

Els partits independentistes (JxCat, ERC i la CUP) han presentat una proposta de resolució conjunta on insten el Parlament a declarar que Catalunya és republicana i que "per tant, no reconeix ni vol tenir cap rei". Les formacions també volen que la cambra denunciï connivència dels poders de l'Estat en la "fugida consentida" de Joan Carles I i que "l'únic camí per superar el règim monàrquic és constituir efectivament la República catalana com un estat de dret, democràtic i social".La proposta també constata el "fracàs" i la "crisi definitiva" del pacte constitucional del 78 que, "pel seu caràcter irreformable", "blinda la continuïtat d'una monarquia delinqüent, un sistema autonòmic fallit i una democràcia intervinguda pel poder judicial". El document també qualifica la "nissaga dels Borbons" com una "calamitat històrica" i com la"continuació del règim anterior".

