VÍDEO Torra recorda a Iceta quan defensava una relació bilateral amb l'Estat sobre el finançament

▶️ Sap què va passar el 20 de maig de 2008, senyor Iceta? Que el president Montilla va descartar una negociació amb la resta de presidents autonòmics i va apostar per una negociació bilateral amb el Govern. Sap qui va sortir en nom del PSC a explicar-ho? Vostè pic.twitter.com/ib8XblPPat — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) August 7, 2020

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha recordat aquest divendres al Parlament quan Miquel Iceta, primer secretari del PSC, defensava una negociació bilateral amb l'Estat sobre el finançament durant el govern de José Montilla. "Sap què va passar el 20 de maig de 2008, senyor Iceta? Que el president Montilla va descartar una negociació amb la resta de presidents autonòmics i va apostar per una negociació bilateral amb el Govern. Sap qui va sortir en nom del PSC a explicar-ho? Vostè", ha dit Torra. I s'ha preguntat: "Per què no hauriem de voler el mateix? Si vostè mateix ho va defensar".Torra ho ha dit durant la rèplica del debat d'avui al Parlament sobre la monarquia i els escàndols de Joan Carles I. El debat ha estat marcat per les crítiques de l'independentisme als comuns, pel seu silenci davant la connivència del PSOE amb la fugida de Joan Carles.Torra, que ha obert el debat, ha lamentat que a l'Estat hi "regni el silenci" i els republicans espanyols no aixequin la veu davant dels escàndols de la monarquia."No podem mirar cap a una altra banda quan una família que viu amb tots els privilegis traeix la confiança dels ciutadans", ha apuntat el president de la Generalitat, que ha instat els comuns a "dimitir immediatament" dels govern espanyol si realment no estan d'acord amb el que ha passat. "Quan es governa cal assumir els actes del govern i donar respostes. No podem callar davant d'un escàndol d'aquestes dimensions", ha insistit Torra.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor