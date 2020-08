Què hi ha dins d'una mascareta? El divertit vídeo viral que arrasa a la xarxa

Increíble lo que me ha llegado por WhatsApp 😱

Mirad lo que contienen realmente las mascarillas.

Vídeo aprobado por Madonna, Bosé, Bunbury y muchos más. pic.twitter.com/vm08Ctth1w — Lucy Fer 😈 (@Lucy____Fer) August 6, 2020

Les teories conspiranoiques sobre el coronavirus fa mesos que campen per les xarxes socials. Alguns famosos es van fer ressò de diverses explicacions no oficials, entre ells el cantant Miguel Bosé, que afirmava que la vacuna era una espècie d'invent per a controlar la població mundial. La xarxa es va omplir de bromes i acudits sobre aquestes teories conspiranoiques i ara, un usuari ha anat més enllà gràcies a les mascaretes. Què duen a dins, aquests objectes sanitaris?Amb més de 40.000 usuaris compartint i fent un m'agrada a la publicació, el vídeo es diverteix fent mofa de les conspiracions que assenyalen que les mascaretes, les vacunes i altres elements del coronavirus són una manera d'espiar les vides dels ciutadans arreu del planeta.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor