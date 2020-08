La Generalitat aprova inicialment el pla de transformació de les Tres Xemeneies de Sant Adrià

La Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona ha aprovat inicialment aquest divendres el Pla Director Urbanístic (PDU) de l’àmbit de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs. Es construiran 1.844 pisos, dels quals prop de 738 seran protegits.El PDU de les Tres Xemeneies afecta Sant Adrià de Besòs i Badalona, en un espai que la Generalitat considera "complicat però de gran potencial per la seva ubicació i característiques". Per una banda, el pla proposa delimitar i ordenar un nou sector de 32 hectàrees situades al front litoral, a la franja compresa entre el ferrocarril i el mar, i des de la desembocadura del riu Besòs a Sant Adrià fins al final de l’espai de les Tres Xemeneies. Al mateix temps, també planteja transformar un àmbit d'unes 98 hectàrees on ara hi ha magatzems i àrees industrials.L'objectiu, apunta el Govern, és "promoure un barri mixt amb noves activitats, oficines, habitatge, zones verdes, equipaments eficients i d’alta qualitat".D'altra banda, la Comissió Territorial d'Urbanisme ha aprovat de forma provisional del Pla director urbanístic (PDU) que ha d’ordenar el Centre direccional de Cerdanyola del Vallès. La Generalitat preveu que la zona es converteixi en un nou pol metropolità amb més de 5.300 habitatges, dels quals 2.534 seran amb protecció.La superfície comercial s’ha reduït considerablement respecte al PDU anterior –anul·lat pels tribunals-, i es situa al costat de l’estació d’ADIF i els baixos dels edificis d’habitatges dels carrers principals. Pel que fa a les zones d’activitat econòmica, amb 1,5 milions de m2 de sostre, es reorganitzen per disposar-les en illes de mida mitjana en comptes de macroilles.

