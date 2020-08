Detinguts dos agressors d'extrema dreta que van ferir un jove durant les protestes per la sentència

Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones que formen part de col·lectius d'extrema dreta i faccions radicals de seguidors d'equips de futbol per l'agressió a un jove al metro de Barcelona per motius ideològics del 17 d'octubre.Als detinguts relacionats amb el Cas Auri se'ls atribueix un delicte de lesions greu amb agreujant d'odi. Els fets van passar el 17 d'octubre quan un jove va patir una agressió que li va provocar un fort traumatisme cranioencefàlic i el trencament de dues dents. Els autors de l'agressió van ser un grup de quatre nois i una noia que acabaven d'assistir a una manifestació a la Plaça Artós, mentre que la víctima havia participat en una altra de signe contrari.Aquell era el quart dia de protestes per la sentència del judici de l'1-O i els Mossos d'Esquadra no van impedir que els manifestants d'ultradreta de la plaça Artós anessin de "cacera" -tal com ells mateixos deien- al centre de Barcelona.Es dona la circumstància que l'autor material de l'agressió es troba en aquests moments intern en règim tancat al Centre Penitenciari de Lledoners, on compleix pena per altres agressions. L'altre agressor va ser detingut a Cornellà del Llobregat.La investigació continua oberta per identificar els altres tres autors. Moments abans de l'agressió el mateix grup havia increpat a una noia d’origen àrab per la seva condició d’origen, sense que en aquell cas es produís cap agressió física.

