L'AMI reclama als ajuntaments catalans que es neguin a donar els seus romanents a l'Estat

L’Associació de Municipis per la Independència (AMI) demana a tots els ajuntaments de Catalunya que es neguin a donar els seus romanents a l'estat espanyol, tal com contempla la proposta d'Hisenda amb el suport de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. L'AMI ha escrit un manifest que pretén fer arribar a tots els consistoris, incentivant a què se sumin el màxim nombre d'alcaldies a la negativa.L'entitat independentista catalana considera que la proposta d'Hisenda és un nou "espoli a les finances dels consistoris de Catalunya" i es tracta d'un "abús de poder" contra els ajuntaments, assegurant que ja no podran revertir els diners estalviats per a fer front a les conseqüències de la pandèmia de coronavirus. "No estem disposats a fer de petites gestories de serveis de l’Estat espanyol i limitar la nostra veu i els nostres posicionaments polítics", carreguen des de l'AMI.L'Associació de Municipis també expressa la negativa a fer de banc a un Estat que qualifica de "centralista i autoritari", amb poc respecte pels diners públics. El president de l’AMI, Josep M. Cervera, ha demanat als alcaldes i alcaldesses que "no facin de creditors d’un Estat autoritari i centralista que ha malgastat els nostres diners de forma reiterada". Cervera també ha recordat que "les polítiques dels ajuntaments catalans són de proximitat i, per tant, requereixen que els diners també siguin pròxims i no cal que vagin a Madrid".

