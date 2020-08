Eurovisió tindrà el seu propi festival als Estats Units el 2021

Eurovisió creua l'Atlàntic. Els productors del Festival de la Cançó, un dels més importants d'Europa, adaptaran la famosa competició a la televisió nord-americana per a la temporada nadalenca de 2021. L'esdeveniment es dirà American Song Contest i competiran representants dels 50 estats de país nord-americà.La versió per als Estats Units comptarà amb la supervisió d'Anders Lenhoff, Christer Björkman, Ona Melzig i Peter Settman, propietaris dels drets d'Eurovisió, que faran equip amb l'executiu de televisió Ben Silverman. A diferència del certamen europeu, American Song Contest no serà una competició entre diferents països, sinó només entre els estats de país nord-americà."Imagineu-vos que la música fos un esport olímpic i que artistes de tot el món s'unissin per competir per la medalla d'or. Això és el Festival d'Eurovisió", ha declarat Lenoff en un comunicat, en què assenyala que "la versió americana serà diferent de tot el que s'ha fet fins al moment a la televisió americana"."Combinarà la fanfàrria i l'emoció del March Madness -la competició universitària de bàsquet- i dels playoffs de la NFL amb l'art, la classe i la bellesa de les actuacions musicals internacionals", afegeix destacant que American Song Contest serà "una competència televisada i no un concurs creat per fer un programa de televisió".A més, Lenoff avança que, a diferència d'Eurovisió, en el qual cada país té un comitè per seleccionar al seu representant, la versió nord-americana estarà "oberta a tots els cantants que tinguin un tema, siguin artistes aficionats o que ja tinguin un contracte amb un segell discogràfic". "Ningú estarà exclòs de la competició", comenta.Segons informa la revista Rolling Stone, l'esdeveniment estarà precedit per l'American Song Contest Academy, en què un jurat d'artistes i executius relacionats amb la indústria seleccionaran els cantants dels 50 estats.

