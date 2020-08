Polèmica en un ple d'Osona per l'assistència d'una regidora en permís de maternitat

En el Ple d'ahir, de #RodadeTer, els grups a l'oposició (IPR i JuntsXCat) van ensenyar al món que el masclisme i el patriarcat segueixen ben vigents i que cal seguir treballant i lluitant per acabar amb aquesta xacra. [fil 👇] — Roser Montané Tardà (@RoserMontane) August 5, 2020

L’Ajuntament de Roda de Ter (Osona) va celebrar un ple extraordinari el passat dimarts, on es van aprovar els sous del nou equip de govern. Una de les retribucions, concretament, la de Roser Montané (ERC), va estar embolcallada de polèmica. Fa dos mesos i una setmana que va ser mare i encara continua en permís de maternitat.La primera tinent d’alcalde cobrarà el mateix que l’alcalde, amb una dedicació del 50%, o sigui, 19.845 euros bruts. Aquest punt va ser aprovat amb els set vots a favor de l’equip de govern: cinc d’ERC i dos dels regidors no-adscrits, Joan Moreno i Marina Quintana. IPR, amb cinc regidors, i el regidor de Junts per Catalunya hi van votar en contra.La retribució de Muntané es farà efectiva quan finalitzi el seu permís per maternitat, tal com va recordar la mateixa regidora i l’alcalde durant la sessió.Des de l’IPR, ara a l’oposició, es va retreure a Roser Montané que, tot i estar de permís de maternitat, assumís la responsabilitat d’una primera tinença d’alcaldia i una dedicació del 50%. Montané va argumentar el següent: “M’agradaria poder viure en un món on fos possible ser mare i estar a la política”. I va explicar que la legislació actual no contempla que ella pugui delegar el vot ni que pugui votar telemàticament i es veu obligada a assistir als plens.Montané va agrair el suport dels seus companys de l’equip de govern, els quals “supleixen les hores que jo no puc ser a l’ajuntament”.Més tard, en un fil de Twitter, la regidora va dir que els grups a l'oposició “van ensenyar al món que el masclisme i el patriarcat segueixen ben vigents i que cal seguir treballant i lluitant per acabar amb aquesta xacra”. “A totes les dones i també els homes ens toca lluitar per seguir conquerint drets. En política, no es reconeix el permís per maternitat (ni cap baixa, sigui dit de pas) i poc es pot conciliar amb la vida famíliar”, va reclamar a la xarxa social. “Però si no ens hi posem, si no reivindiquem el nostre dret, si no ens fem costat -siguem del partit que siguem- per poder implicar-nos en política, les decisions només les prendran els homes”, va concloure.La regidora ha rebut moltes mostres de suport a Twiter.

