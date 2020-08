Detingut un empresari per explotar els seus treballadors amb torns de 12 hores sense contracte ni descans

Agents de la Policia Nacional han detingut un empresari que suposadament tenia a la majoria dels seus gairebé 50 empleats sense contracte, no estaven donats d'alta a la Seguretat Social i feien torns de 12 hores ininterromputs en una empresa establerta a la localitat de Crevillent (Alacant). A més, la majoria d'ells estava en situació irregular al país. A l'arrestat, de 30 anys i nacionalitat mexicana, se'l considera presumpte autor d'un delicte contra els drets dels treballadors.El detingut és l'administrador únic d'una indústria de Crevillent que suposadament donava feina a ciutadans estrangers en situació irregular, sense contracte laboral i als quals sotmetia a extenses jornades laborals. En la inspecció a l'empresa, d'uns 50 empleats, sol sis tenien regularitzada la seva situació laboral.La investigació ha estat portada a terme per agents del Grup III de la Unitat Contra les Xarxes d'Immigració i Falsedats documentals (UCRIF) de la Comissaria Provincial d'Alacant, després de tenir coneixement que en una empresa de la localitat s'estaria emprant a persones en situació irregular i sense contracte.Davant aquesta situació, els investigadors van realitzar diverses vigilàncies "discretes i intermitents" en què van poder comprovar com aquesta companyia disposava de tres naus on treballaven entre 45 o 50 persones en dos torns, segons ha informat la policia en un comunicat.Un cop van tenir la informació necessària, els agents van establir un dispositiu especial, amb el suport de la Inspecció de Treball d'Alacant en el marc del conveni subscrit entre el Ministeri d'Ocupació i el d'Interior en la lluita contra l'ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social, i participació de la Unitat Adscrita de la Policia Nacional.Els agents van procedir a la inspecció de centre de treball en què van localitzar un total de 24 treballadors de diferents nacionalitats repartits en les tres naus de l'empresa. D'aquest grup, només dos estaven donats d'alta a la Seguretat Social i la resta va manifestar no tenir contracte laboral i realitzar jornades de 12 hores ininterrompudes. A més, set d'aquests treballadors es trobaven de forma irregular a Espanya.Els policies van descobrir que del total de treballadors de l'empresa, gairebé 50, sol sis es trobaven donats d'alta i amb contracte de treball. Per aquests fets els inspectors de Treball van iniciar els expedients laborals sancionadors corresponent, mentre que els agents de la Brigada d'Estrangeria van procedir a la detenció de l'administrador únic de l'empresa. Les diligències instruïdes s'han remès als Jutjats d'Elx.

