Detenim dos conductors circulant per l’AP7 a Reus i Cambrils a 214 i 246 km/h respectivament. Aquesta última és una de les velocitats més altes captades mai a Catalunya per un dels nostres radars https://t.co/Bg4fxDvvVW pic.twitter.com/W69yfwVwHv — Mossos (@mossos) August 7, 2020

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos conductors que circulaven per l'AP-7 a 214 i 246 km/h per Reus i Cambrils, respectivament. Aquesta última, segons ha informat la mateixa policia catalana, és una de les velocitats més altes captades mai per un radar a Catalunya.

