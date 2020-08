MAPES El risc de rebrot creix a 44 ciutats i comarques i baixa a 34

Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada comarca o municipi, es desplega el seu nom i tota la informació sobre la incidència del coronavirus, els contagis detectats, els PCR fets, les hospitalitzacions o les defuncions, entre el 28 de juliol i el 3 d'agost. L'Rt o velocitat de propagació mesura el nombre mitjà de persones infectades per una persona infecciosa, mentre que el risc de rebrot es mesura per l'índex EPG, que combina l'Rt i la ràtio de positius recents. També es pot desplaçar o fer més o menys gran el zoom de la imatge i seleccionar així millor els municipis.Alguns dels principals focus de brots a Catalunya s'estan controlant, però d'altres han emergit els darrers dies. Tal com s'observa en el mapa interactiu superior, 17 de les 42 comarques ja es troben en risc alt de rebrot (una més que a principi de setmana), com 40 dels 62 municipis de més de 20.000 habitants (dos més). En els darrers tres dies, de fet, l'índex EPG, que mesura aquest risc, s'ha incrementat en 16 comarques i 28 ciutats i s'ha reduït en 14 comarques i 20 ciutats. En la resta, s'ha mantingut força estable.Aquestes dades, i més que també es poden consultar en el mapa sobre l'evolució de la pandèmia, es desprenen del web de dades obertes sobre el coronavirus fet públic recentment pel Departament de Salut. L'índex EPG posa en relació la velocitat de propagació dels darrers set dies amb la incidència acumulada per 100.000 habitants de les últimes dues setmanes i el resultat permet saber si el risc de rebrot és baix (menys de 30), moderat (entre 30 i 70), moderat-alt (entre 70 i 100) o alt (més de 100).En els darrers dies, la Segarra (índex EPG de 489,7) ha pres el relleu a les Garrigues (437,2) com a comarca amb més risc de rebrot, tot i que, en els dos casos, aquest s'ha reduït. Mantenen un risc elevat el Segrià (422,9) i la Noguera (380,5), seguides pel Pla d'Urgell (302,2), el Barcelonès (245,7) i l'Alt Empordà (235,7). Per contra, l'Alta Ribagorça i la Conca de Barberà no han detectat cap cas l'última setmana i es mantenen en risc baix, com el Moianès (3,4), el Pallars Jussà (9,5), el Pallars Sobirà (21,9), l'Aran (23) i el Solsonès (26,1).Tot i això, com es pot comprovar en el mapa inferior, les zones on el risc ha crescut no coincideixen necessàriament amb les que tenien pitjor situació, sinó que, en moltes ocasions, aquestes estan aconseguint revertir les xifres negatives i, en canvi, algunes zones amb xifres optimistes es poden haver relaxat. Per escàs marge, les úniques dues comarques que han entrat en risc alt sense estar-hi a principi de setmana són el Garraf (103) i Osona (105,8), mentre que n'ha sortit l'Alt Penedès (84,1).La comarca on ha crescut més el risc de rebrot és la Noguera (+58,4), seguida del Berguedà (+56,2), Osona (+43,5) i la Cerdanya (+48,2), mentre que ha millorat molt a les Garrigues (-138,6 punts a l'índex EPG), la Ribera d'Ebre (-121,9), el Pla d'Urgell (-93,3), l'Urgell (-65,9) i l'Alt Penedès (-61,8). A la resta, les variacions han estat menors o s'han mantingut força estables (s'hi ha considerat en aquesta situació les comarques amb canvis inferiors a 10 punts amunt o avall).La situació és més preocupant en els municipis més grans. El Departament de Salut ofereix les dades dels 62 de més de 20.000 habitants -tot i que amb menys informació, com la de les hospitalitzacions o defuncions-, a més de dos d'atenció especial, Sant Just Desvern (Baix Llobregat) i Vilafant (Alt Empordà). Aquests dos i 40 més dels analitzats tenen un risc elevat de rebrot i tan sols dos el tenen baix. Es tracta de Manlleu (5,5) i Lloret de Mar (15), encara que, a principis de setmana, eren cinc els que es trobaven en aquesta situació positiva.El municipi amb pitjor situació segueix sent l'Hospitalet de Llobregat (índex EPG de 571,9), tot i que millorant recentment, i ara seguit per Esplugues de Llobregat (475,6), Figueres (455,8), Lleida (394,3), Molins de Rei (393,5), Santa Coloma de Gramenet (381,5), Salou (379,2), Vilafant (359,5) i Amposta (352).Per altra banda, el municipi que ha reduït més el risc de rebrot en els darrers dies és Vilafant (-227,4), que era el segon amb major xifra, seguit de lluny per Sant Vicenç dels Horts (-169,3), Vilassar de Mar (-122), Blanes (-110,5), Vilafranca del Penedès (-75,1), Cornellà de Llobregat (-72,1) i Sant Adrià de Besòs (-62,9). A l'altra cantó, en canvi, s'ha incrementat força el risc a Vic (+145,9), Molins de Rei (+143,1), Salou (+123,8), Granollers (+108,9), Tortosa (+96,9), Esplugues de Llobregat (+86), Cerdanyola del Vallès (+81,3) o Mollet del Vallès (+81).

