L’èxit està a Youtube

Els criteris per valorar l'èxit d'una proposta per a públic familiar, tenen les seves especificitats. Més enllà dels sold outs i o concerts d'una gira, indicadors que comparteix amb altres estils, hi ha una característica única, que juga amb una altra lliga: les reproduccions a Youtube, que en aquest entorn, assoleixen xifres estratosfèriques.

La particularitat no és només de la xifra, sinó també dels timmings. Són videoclips que no fan referència a les darreres novetats discogràfiques de les bandes, sinó a cançons que passen generació rere generació, aconsegueixen enganxar-se als nous públics, i acumulen visionats infinits.

Entre els grans posseïdors d'aquest èxit a casa nostra hi trobem Dàmaris Gelabert, que s'ha fet un lloc indiscutible en les llistes de reproducció de famílies, escoletes i escoles. Té clips que en sis anys, han assolit més de tres-cents milions de reproduccions ( que s'ha fet un lloc indiscutible en les llistes de reproducció de famílies, escoletes i escoles. Té clips que en sis anys, han assolit més de tres-cents milions de reproduccions ( Els mosquits ), o més de dos-cents milions de reproduccions per Els dies de la setmana

Si busquem un referent internacional, ens topem amb l'exitós ens topem amb l'exitós Baby Shark , editat fa quatre anys, que ha assolit més de sis mil milions de reproduccions. Si comparem el públic al qual va dirigit l'èxit en anglès i quina és l'audiència de la cantant de Cardedeu, podem afirmar que Gelabert és un fenomen de masses.

Per sort per l'escena catalana, a la Dàmaris li han sortit sans competidors, que van sumant reproduccions, però també seguidors, agendes de concerts atapeïdes, i quitxalla cantant-los des del seient del darrere del cotxe. Parlem d'El Pot Petit, com a nou boom de masses del públic familiar, o dels Xiula, que no deixen de sumar adeptes, o la consolidada proposta de reggae per xics de The Penguins.

Com passa amb qualsevol estil musical, possiblement aquestes quatre propostes són les més populars, però no les úniques. N'hi ha moltes i molt variades, molt riques i boniques, que ens ajuden a contagiar aquest amor per la música als infants.

Però més enllà del Youtube, és imprescindible encomanar-los la música en directe. Un gaudi excepcional, de veure i compartir l'experiència musical. Que acabi aviat la Covid-19, que volem anar de concert, i abraçar-nos i ballar plegats!

