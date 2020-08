El Cerdanya Film Festival venç la pandèmia

La pandèmia no ha estat impediment per celebrar el Cerdanya Film Festival . El certamen, que enguany arriba a l'onzena edició, projectarà fins al proper 9 d'agost una vuitantena de films i es va posar en marxa amb una ccàlida acollida de la crítica i del públic assistent.Els promotors del Cerdanya Film Festival consideren que enguany "la cultura és més necessària que mai". En aquest sentit, expliquen que "no s'han rendit" i que han decidit tirar endavant amb totes les mesures de seguretat necessàries contra la Covid-19.El protocol incorpora l'ús de la mascareta és obligatori en tots els espais, dispensadors de gel hidroalcohòlic a l’entrada, reducció de l’aforament a 100 localitats, entrada i sortida dels espais en un circuit de sentit únic, de manera esglaonada, tota la informació només es pot trobar on line així com la realització de tests al personal i als participants del Laboratori de Creació Audiovisual.L’onzena edició del CFF compta amb 79 projeccions distribuïdes fins al 9 d’agost . D’aquestes, 18 són llargmetratges, entre els quals destaquen l’estrena mundial de The last to leave are the cranes, que serà presentat per la seva directora Emilie Girardin; “Niños somos todos”, sobre El niño de Elche; 5 on the road in Swedish Lapland, protagonitzat per una família de Ger; Cuerdas/Cordes, que narra una història de superació d’una jove tetraplègica i Sense sostre, un film que pretén visibilitzar una l’altra cara de Barcelona: la dels sensesostre.El Festival Internacional de Cinema de Cerdanya és un festival soci de Catalunya Film Festivals i de Costa Brava – Girona Festivals, compta amb el suport institucional i finançament de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), la Diputació de Girona, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), la Direcció General de Política Lingüística, la Diputació de Lleida, l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA) i l’Ajuntament de Puigcerdà i està organitzat pel Grup de Recerca de Cerdanya i la Cerdanya Film Commission.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor