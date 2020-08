Guarnits virtuals i carrers buits: la Festa Major de Gràcia serà telemàtica

Ni gentades al carrer ni grans decoracions: la Festa Major de Gràcia d’enguany serà virtual. La festivitat, amb més de 200 anys d’història, transcorrerà íntegrament a internet. L’únic que no canvia és la data: del 15 al 21 d’agost. Es podrà seguir des del canal de YouTube de la Festa Major i l’ app mòbil . Així ho han explicat l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Festa Major de Gràcia, que asseguren que han hagut de preparar moltes versions de la festa i que no té res a veure amb el que tenien en ment el gener, el març o el juny.“Enguany no hem d’anar a Gràcia perquè no hi trobarem cap festa major”, ha dit el regidor del districte de Gràcia, Eloi Badia. Juntament amb la presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia, Carla Carbonell, han comentat que decau tota l’activitat a la via pública. Tan sols s’hi trobaran petites guarnicions simbòliques, que es podran veure a l’aplicació mòbil a partir del 17 d’agost. Això sí, comenten que reivindiquen els mateixos valors que anys anteriors. Segons l’organització, serà una festivitat per a tots els públics, inclusiva, amb visió de gènere i verda.La Festa Major de Gràcia homenatjarà el personal sanitari. El pregó telemàtic, que es farà el dia 14 d’aquest mes a les set de la tarda i es podrà seguir a Betevé i YouTube, serà protagonitzat per tres dones: l'anestesista Elvira Bisbe i les infermeres Xènia Sist i Maite Fabregat. “És una manera d’agrair la feina feta i visibilitzar-les”, manifesta el regidor de Gràcia.“La cultura no s’anul·la”. La celebració gracienca es desenvoluparà sota aquest lema, tal com explica la presidenta de la Festa Major del districte. Carbonell afirma que enguany també hi haurà actuacions musicals -entre elles Andrea Motis, Meritxell Nedderman i Son de Gràcia-, sardanes, havaneres, teatre, circ i contacontes, entre altres activitats. Es gravaran i es retransmetran per Youtube. La festivitat, expliquen, aposta per la cultura de proximitat i així, asseguren, també es dóna un petit ingrés al sector artístic però també als equips, com ara tècnics de so i muntadors.Les ubicacions triades per l’organització són espais “referenciats de Gràcia”. Entre ells, els Lluïsos de Gràcia, l’Orfeó, el Centre Mural, l’Oratori Sant Felip Neri o el Centre Catòlic.La Fundació de la Festa Major vol també una festa solidària. L’organització va crear a principis d’any el Rebost Solidari de Gràcia, que recull aliments i productes higiènics i els reparteix entre les famílies que més ho necessiten. Les aportacions a aquest banc de productes s’han quadruplicat les últimes setmanes, segons afirmen. Així, durant els set dies de celebració de la Festa Major, preparen una recollida massiva a la Fundació, de manera que qui vulgui pot dirigir-s’hi i aportar el seu granet de sorra, conclouen.

