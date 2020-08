Palafrugell prohibeix deixar la tovallola a la platja per guardar lloc

L’Ajuntament de Palafrugell prohibeix que es deixin tovalloles i altres estris a la platja des d'aquest divendres. En un ban municipal, s'explica que qualsevol objecte que estigui més de mitja hora a la zona de bany sense la persona propietària serà intervinguda i custodiada per al seu posterior retorn.Segons Josep Piferrer, alcalde de Palafrugel, en un comunicat, la nova normativa sorgeix arran de les restriccions d’aforament de les platges i per evitar problemes amb els banyistes. Els darrers dies ja hi havia hagut alguns conflictes en que algunes persones ocupaven espai durant molta estona sense estar a la platja. Així, l’objectiu de la prohibició és garantir i limitar l’ús privat de l’espai públic i assegurar que el màxim de gent pugui anar a la platja.La norma afecta a tots els nuclis costaners de Palafrugell: Calella de Palafrugell, Llafranc i Tamariu. Per tal d’informar d’aquesta novetat als banyistes, es col·locaran panells informatius a totes les platges.La norma s’afegeix a les altres mesures aplicades a les platges per prevenir la propagació de la Covid-19 com són la limitació d’aforament, la distància entre tovalloles i l’ús de mascareta. Un equip d’agents cívics, amb el suport de la Policia Local, vetllen pel seu compliment.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor