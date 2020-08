Nou revés al Suprem: la justícia belga rebutja l'extradició de Lluís Puig

El jutge belga ha dictaminat que el Tribunal Suprem no és competent per demanar l'extradició de l'exconseller de Cultura, Lluís Puig. D'aquesta manera, rebutja extradir-lo a Espanya, tal com sol·licitava la seva defensa, una decisió que suposa un nou revés a la justícia espanyola i concretament per al Suprem. El conseller a l'exili s'ha mostrat "pletòric" per la decisió del tribunal belga i ha apuntat que aquesta sentència indica que el Suprem tampoc era competent per fer el judici de l'1-O, i que per tant s'hauria d'anul·lar tota la causa que va enviar a la presó una part del govern de Carles Puigdemont.La seva defensa ha celebrat la decisió, que suposa una nova victòria per als membres del govern a l'exili i un nou cop a la justícia espanyola. També s'ha pronunciat Puigdemont, que ha remarcat que a Espanya "no es respecten els drets fonamentals". La resta d'euroordres continuen paralitzades perquè els eurodiputats de JxCat tenen inviolabilitat parlamentària. Arran del coronavirus, s'han ajornat tots els tràmits per al suplicatori que ha de permetre continuar tramitant les euroordres. Vista la sentència de Puig, la resta de peticions d'extradició podrien seguir el mateix camí.El jutge belga ha fet cas a la petició de la defensa, que demanava rebutjar l'euroordre argumentant, entre altres motius, que el Tribunal Suprem no era competent per demanar-la a partir de la resolució del Grup de Treball de Detencions Arbitràries de l'ONU. Els advocats de Puig, Gonzalo Boye i Christophe Marchand, van demanar al jutge que, en cas de dubte, elevés una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) però no ha calgut: el jutge ha tingut clar que el Suprem no té competència per demanar l'extradició de Puig.La fiscalia belga, que representa en aquest cas Espanya, pot presentar recurs, però si Espanya vol aconseguir extradir Puig haurà d'emetre una nova euroordre, aquest cop des de l'autoritat competent. El procediment contra l'exconseller queda tocat i, en qualsevol cas, s'ajorna la possibilitat que hagi de tornar a l'Estat per ser jutjat per l'1-O.

