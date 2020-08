Les discoteques continuaran tancades almenys 15 dies més a Catalunya

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publica aquest divendres la resolució per prorrogar quinze dies més el tancament dels locals d'oci nocturn. La decisió es pren "per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la Covid-19 en l'àmbit de les activitats d'oci".Aquest dissabte vencien els quinze primers dies de la mesura que va entrar en vigor el 25 de juliol. La resolució dicta "la suspensió de l'obertura al públic dels locals i establiments que disposin de llicència per a les activitats de discoteca, sala de ball i sala de festes amb espectacle", així com "la suspensió de les activitats musicals amb pistes de ball o espais habilitats fora dels establiments establerts en l'apartat precedent".Les discoteques seguiran tancades, però els bars i restaurants podran obrir després de mitjanit, segons va decidir el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), una decisió que la conselleria de Salut preveu recórrer la setmana vinent.La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm), patronal del sector, ha presentat un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra la resolució. Reclamen "la suspensió de la resolució" del Govern de manera "cautelaríssima" a causa dels "gravíssims danys i perjudicis" per les empreses del sector. Argumenten que la resolució no s'ajusta a la Llei de Salut Pública perquè ignora el grau d'afectació per regions sanitàries. Al recurs es demana, amb caràcter subsidiari, que es suspengui el tancament de locals a l'aire lliure ja que "la pròpia Generalitat avala que son espais amb risc baix de contagi".L'entitat denuncia els "greus danys i perjudicis" que s'ocasionen al sector a nivell econòmic i que afecten a prop de 40.000 famílies. Apunten una llista de deu discoteques que sumen 742 treballadors i afegeixen que a Catalunya hi ha prop de 3.000 locals afectats per la mesura. També aporten els rebuts de lloguer d'un altre grup de discoteques que paguen imports molt importants i que diuen que si no els poden pagar seran desnonades.Per aquest motiu afegeixen que si no s'adopta la mesura cautelar urgent "es podria fer perdre la finalitat legítima al recurs ja que el dany pot ser irreparable i més tenint en compte les dates en les que es produeix el tancament, les dates més importants de l'any per a aquests locals".

