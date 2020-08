El Parlament tomba el decret del Govern per compaginar la renda garantida amb l'ingrés mínim vital

La Diputació Permanent del Parlament ha derogat aquest divendres el decret llei del Govern

que volia adoptar mesures urgents per Harmonitzar la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) i l'Ingrés Mínim Vital (IMV). La RGC va ser aprovada pel Parlament el 2017 i l'Estat ha impulsat enguany el nou IMV. Totes dues prestacions van dirigides a famílies empobrides i la Generalitat ja va avisar que les incompatibilitats no resoltes entre les dues mesures podria derivar en una situació de col·lapse.

Aquest divendres Junts per Catalunya i ERC s'han quedat sols defensant el decret, mentre que l'oposició en bloc hi ha votat en contra. El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, ha defensat que les mesures previstes pel decret feien referència a sol·licituds pendents de resolució, a la modificació dels requisits en la documentació presentada o el termini de resolució de les sol·licituds.Des de Ciutadans, la diputada Noemí de la Calle ha justificat el vot contrari pel fet que el decret inclogués "elements regressius", mentre que el diputat del PSC Raúl Moreno ha lamentat que els "problemes" en l'aplicació de la RGC no s'hagin solucionat des del 2017 i dificultin l'accés als sol·licitants de les dues prestacions.

Per part dels comuns, Marta Ribas ha argumentat que el decret no harmonitzava l'aplicació de les dues prestacions sinó que "solucionava buits" de tramitació i ha vaticinat una saturació de sol·licituds pròximament.

Des de la CUP Vidal Aragonès ha assegurat que el decret presenta punts que poden generar un "silenci administratiu negatiu" i ha exigit conèixer quina serà la resposta resolutiva per part de les institucions davant d'aquest escenari. Per part del PP, Alejandro Fernández, el decret presenta errors que provocarien problemes en la recepció de les prestacions per part dels sol·licitants.

