Un vol de Gran Canària cap a Madrid acaba a Màlaga per un passatger que no volia posar-se la mascareta

Un vol de la companyia aèria Air Europa que feia la ruta entre Gran Canària i Madrid va haver de desviar-se en la tarda d'aquest dijous a l'aeroport de Màlaga perquè un passatger no volia posar-se la mascareta.La tripulació de la nou va demanar a l'home en "reiterades ocasions" que es poses la mascareta a bord. Fet a la qual cosa el passatger es va negar. Com a conseqüència, es va activar el protocol pertinent per aquests casos i es va desviar l'avió a l'aeroport més proper; el de Màlaga en aquest cas.Un cop allà van ser agents de la Guàrdia Civil els que es van fer càrrec del passatger, mentre que l'aeronau amb la resta de viatgers va posar rumb al seu destí , Madrid, on va arribar amb retard a causa de l'incident.

