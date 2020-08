Torra: «Allò que va començar amb Felip V ha d'acabar amb Felip VI»

"El que per als catalans va començar amb Felip V ha d'acabar amb Felip VI". El president de la Generalitat, Quim Torra, ha remarcat aquesta idea en la seva intervenció al ple del Parlament sobre la crisi de la monarquia espanyola arran de la fugida de Joan Carles I, acorralat pels escàndols de corrupció. Torra ha dit que la societat espanyola només té dues sortides, o l'abdicació de Felip VI o la celebració d'un referèndum sobre la monarquia. En aquest sentit, ha exigit als comuns, que formen part del govern espanyol amb el PSOE, que forcin els socialistes a avançar en aquesta línia "o dimiteixin", i ha lamentat que el "silenci" regni arreu de l'Estat.El ple ha començat amb quasi dues hores de retard perquè Ciutadans ha intentat frenar-lo a la mesa del Parlament esgrimint les diverses resolucions del Tribunal Constitucional (TC) que diuen que el ple no pot debatre sobre aquesta qüestió. En el seu discurs, Torra ha lamentat que cap institució pot mirar cap a una altra banda davant d'aquest "escàndol" internacional. "No podem mirar cap a una altra banda quan una família que viu amb tots els privilegis traeix la confiança dels ciutadans", ha dit. Torra ha lamentat que la justícia espanyola i el govern espanyol hagi permès la fugida de Joan Carles I. "Encara no sabem on és Joan Carles", ha apuntat.El president ha fet referència a les informacions que apunten que el rei emèrit va viatjar a Abu Dabi des de Vigo, i s'ha preguntat qui ha pagat totes les despeses de la fugida del monarca. "Quan es governa cal assumir els actes del govern i donar respostes", ha dit, en referència al silenci de Pedro Sánchez. Torra ha demanat, en aquest sentit, que els membres del govern espanyol que estiguin en desacord amb el que ha passat "dimiteixin immediatament". Torra ha dit que els governs "anomenats progressistes" donen la mateixa resposta a les qüestions que fan referència a Catalunya. "No podem callar davant d'un escàndol d'aquestes dimensions", ha insistit.Torra ha lamentat que "regni el silenci" arreu de l'Estat. "On són els republicans espanyols?", s'ha preguntat el president. El dirigent independentista ha denunciat la "infausta relació" dels borbons amb Catalunya i ha recordat que Felip VI porta el nom de Felip V, de mal record per als catalans. El president també ha negat que la transició fos modèlica i Joan Carles I portés la democràcia. "La sentència de l'Estatut va trencar el mite", ha dit. "La fugida de Joan Carles esberla la base en què es reconeix l'estat espanyol", ha afegit.El president ha lamentat que alguns diputats vulguin continuar sent "súbdits d'una monarquia corrupta". "Allò que va començar per als catalans amb Felip V ha d'acabar amb Felip VI", ha demanat Torra, que ha instat els parlamentaris no permetre "la impunitat borbònica". Segons el president, s'està posant sobre la taula "l'entramat lampedusià" per fer una transició entre l'estat franquista fins a un estat "d'aparença democràtica que no pot jutjar el franquisme". "No hi va haver un trencament amb l'antic règim, sinó una continuació. Democràcia a canvi de silenci", ha reblat.Així mateix, Torra ha retret l'argument segons el qual una cosa són les persones i l'altra les institucions. "Són és un problema privat, és un problema constitucional", ha dit. En aquest sentit, ha dit que per a Espanya hi ha dues sortides: l'abdicació de Felip VI o la convocatòria d'un referèndum sobre la monarquia. El president ha demanat als comuns que es posicionin en aquest sentit i forcin una votació sobre el model d'estat. "Serem al costat dels republicans espanyols, però el nostre projecte és el d'una república catalana independent", ha reiterat. Torra ha estès la mà per ajudar els republicans espanyols "des del respecte mutu" però sense deixar en segon pla el projecte independentista. "La independència és ara més necessària que mai", ha insistit el president.El president ha recordat que, en tot aquest context, la repressió contra l'independentisme continua amb la denegació del tercer grau. També ha lamentat que l'estat espanyol es quedi el superàvit dels ajuntaments i centralitzin els fons de la Unió Europea per a a la recuperació. "Hem de dir prou", ha exigit Torra. "O república catalana i independència, o monarquia espanyola i dependència", ha reblat el president, que ha demanat explicar com fer-ho possible. En aquest sentit, ha dit que els ciutadans podran elegir sobre això "en les properes eleccions al Parlament".Torra ha començat la seva intervenció celebrant la decisió de la justícia belga sobre l'extradició de Lluís Puig. "Si el Tribunal Suprem no és competent per jutjar Puig no és competent per jutjar la resta. Va ser un judici farsa", ha dit el president, que ha recordat que l'única manera de trobar justícia és a Europa. "Demano la nul·litat del judici, l'alliberament dels presos polítics i retorn dels exiliats i l'amnistia de tots els represaliats", ha dit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor