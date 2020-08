Un conductor ebri mata un ciclista i en fereix quatre més en un atropellament al Vallès

Un ciclista ha mort i quatre més han quedat ferits de diversa consideració en un accident de trànsit al punt quilomètric 4,4 de la BP-5107, a Sant Pere de Vilamajor aquest dijous.Per causes que encara s'estan investigant, un turisme va atropellar cinc ciclistes, i a conseqüència del xoc, un d'ells va morir. Es tracta d'un veí de Vilanova del Vallès, de 44 anys. Un altre ciclista va ser traslladat en estat crític a l'Hospital de Sant Pau, un altre, ferit greu, a l'Hospital de Granollers, i els altres dos, en estat menys greu, es van traslladar a l'Hospital de Sant Celoni.Els Mossos d'Esquadra van detenir el conductor del turisme, un veí de Granollers de 39 anys - segons ha informat la periodista de la Cadena Ser Anna Punsí - i se li imputen cinc delictes: homicidi per imprudència, conducció sota els efectes de l'alcohol, lesions per imprudència, conducció temerària i danys.Arran de la incidència, es van activar 10 patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que també va activar el suport psicològic.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor