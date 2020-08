Desarticulada una organització que cometia robatoris amb força des de l'Hospitalet de Llobregat

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una xarxa que robava amb força en domicilis del Barcelonès, el Baix Llobregat i el Vallès Oriental. El grup estava en un pis de L'Hospitalet de Llobregat, i tot i que amb el confinament per la Covid-19 havien aturat l'activitat, en reemprendre-la van ampliar-la amb la venda de substàncies estupefaents i la tinença il·lícita d'armes.El passat 29 de juliol es van fer set entrades i escorcolls als municipis de Barcelona, Cornellà i L'Hospitalet, durant el qual es van localitzar joies, rellotges i altres objectes de valor que havien estat prèviament sostrets. A més, els agents van intervenir una pistola, 10.000 euros en efectiu, 100 grams de cocaïna i substància de tall preparada per a la seva venda al detall.La investigació s'havia iniciat el mes de gener, arran d'un increment de robatoris amb força en domicilis pel mètode de l'escalament de façanes a L'Hospitalet de Llobregat. En aquesta primera fase es van obtenir indicis de la participació de les persones investigades en vuit robatoris a L'Hospitalet, Molins de Rei, Sant Feliu i Cornellà de Llobregat. Després del confinament, els investigats van dur a terme més robatoris en domicilis de Collbató i Lliçà d'Amunt.El jutjat d'instrucció número 3 de L'Hospitalet va decretar l'ingrés a presó pel cap del grup i la llibertat amb càrrecs per als altres dos detinguts. Als detinguts se'ls imputa l'autoria de deu robatoris amb força a domicilis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, tinença il·lícita d’armes, un delicte contra la salut pública i per pertinença a grup criminal.La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.

