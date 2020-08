Els nous contagis a Catalunya tornen a superar el miler

El Departament de Salut ha notificat aquest divendres al matí 1.181 casos nous de coronavirus, la xifra diària més alta d'aquesta setmana. Amb aquests, el recompte de persones que s'han contagiat per la Covid-19 des de l'inici de la pandèmia a Catalunya és de 104.291. En el balanç d'avui, la conselleria també suma 10 víctimes mortals més, que eleven el còmput global a 12.821.La situació als hospitals es manté estable, segons les dades de Salut. Continua havent-hi 576 pacients ingressats, els mateixos que aquest dijous, i hi ha dues persones menys a l'UCI -106 avui per les 108 de fa 24 hores-.Així mateix, el risc de rebrot al territori es manté estable, amb una evolució constant al llarg dels últims dies. Aquest divendres, dos punts menys: 161,95, malgrat que continua sent força elevat.

