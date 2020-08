La vacuna de Moderna contra el coronavirus fa un nou pas endavant

La vacuna experimental de la companyia Moderna, coneguda com a ARNm-1273, protegeix als ratolins de la infecció pel SARS-CoV-2, el virus que provoca la Covid-19, segons una recerca publicada aquest dimecres en la revista científica 'Nature'. Les troballes mostren que la vacuna en desenvolupament va aconseguir generar anticossos neutralitzadors en ratolins quan es van administrar dues injeccions intramusculars d'una dosi d'1 microgram (mcg) amb tres setmanes de diferència.En experiments addicionals es va descobrir que els ratolins que van rebre dues injeccions de la dosi d'1 microgram i que posteriorment es van enfrontar al nou coronavirus, ja sigui 5 o 13 setmanes després de la segona injecció, també van quedar protegits de la replicació viral en els pulmons i el nas. Els ratolins exposats 7 setmanes després d'una sola dosi d'1 mcg o 10 mcg de ARNm-1273 també estaven protegits contra la replicació viral en el pulmó.Els estudis també van induir robustes respostes de les cèl·lules T CD8 en ratolins.Els investigadors van vacunar als ratolins amb dosis anomenades subprotectores d'ARNm-1273 i després van exposar als ratolins amb al virus. Els ratolins no van mostrar evidència de patologia pulmonar o producció excessiva de moc, la qual cosa indica que la vacuna no va causar, en cap cas, un reforçament de la malaltia. Els assajos clínics serveixen, precisament, per a descartar qualsevol efecte nociu que pugui provocar la substància que s'administra. L'objectiu és comprovar i descartar totes les hipòtesis.Els autors, optimistes i satisfets, assenyalen que les dades d'aquests estudis, combinats amb les dades dels estudis en primats no humans i les proves clíniques de la fase 1, donen suport a l'avaluació de l'ARNm-1273 en els assajos clínics d'eficàcia.

