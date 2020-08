Podem carrega amb duresa contra la fugida de Joan Carles... amb un vídeo crític a la xarxa

🤔¿Y si lo hubieras hecho tú?



¿Te hubieran dejado irte sin pagar?



¿Te dirían que eres ejemplar? pic.twitter.com/AnKjZZ6xsc — PODEMOS (@PODEMOS) August 6, 2020

Podem inicia una campanya contra el rei emèrit Joan Carles I a les xarxes. El partit dirigit per Pablo Iglesias ha presentat un vídeo on carrega contra la decisió de l'anterior monarca de fugar-se d'Espanya, amb imatges, frases i declaracions molt contundents. Les desavinences entre els socis de govern a la Moncloa, el PSOE i Unides Podem, s'ha fet evident de manera pública, amb les diferents declaracions entre el president espanyol Pedro Sánchez i el vicepresident Iglesias.Unides Podem durà al Congrés dels Diputats una proposició de llei orgànica amb un seguit de mesures per regular la monarquia i retirar el títol de rei emèrit a Joan Carles I. Ho ha anunciat el portaveu del grup parlamentari, Jaume Asens, en una roda de premsa telemàtica en què també hi ha participat la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach. Segons ha detallat Asens, la bateria de mesures que duran al Congrés a partir de setembre permetran regular el paper de la Corona i sotmetre-la "al principi democràtic i de transparència"Així, es publicaria el "cost real" de la Casa Reial, incloent-hi les transferències que alguns ministeris hi fan, per conèixer-ne l'origen, les despeses i el patrimoni dels seus membres. També es vol prohibir "de forma expressa" que els membres de la Casa Reial puguin realitzar tasques d'intermediació per a terceres persones o empreses ni puguin obrir comptes a l'estranger i que, a més, hagin de retre comptes anualment davant de la ciutadania "com fa el fiscal en cap o el defensor del poble".Així mateix, es volen regular els supòsits d'inhabilitació del cap d'Estat i, alhora, plantejar la possibilitat de consultar la ciutadania en referèndum sobre una república, tot i que Asens ha matisat que aquest punt l'han de "treballar".Preguntat pel paper del govern espanyol davant de la marxa de Joan Carles I, el dirigent lila ha insistit en la deslleialtat dels socialistes envers Unides Podem, a qui no van informar dels moviments de la Casa Reial, i ha deplorat que el president espanyol, Pedro Sánchez, "no ha actuat com a president d'un govern de coalició sinó com a president d'un govern del PSOE només". "Qui no te res a ocultar, no marxa. Es queda aquí i intenta demostrar la seva innocència", ha afegit en referència al rei emèrit.Sobre el paper que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, hauria jugat entre La Moncloa i La Zarzuela per negociar la "fuga" de Joan Carles I, Asens ha dit desconèixer si la dirigent socialista té intenció de comparèixer al Congrés per explicar-ho, però ha confiat que ho farà "per iniciativa pròpia". "La ciutadania en general agraeix les explicacions", ha conclòs.

