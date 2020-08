El jutge belga decideix avui sobre l'extradició de Lluís Puig

L'exconseller de Cultura a l'exili, Lluís Puig, espera aquest divendres una decisió del jutge belga sobre la seva extradició. Sobre la taula hi ha diverses opcions: que el jutge accepti la petició del Tribunal Suprem i ordeni l'extradició de Puig, que no l'accepti, que l'anul·li perquè considera que l'alt tribunal no és competent o bé que tingui dubtes i enviï una pregunta al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), cosa que allargaria encara més el procediment.En cas que el jutge de primera instància accepti extraditar Puig -una decisió que no és descartable, malgrat els constants cops de porta de la justícia europea a Espanya- la decisió encara es podria recorrer en dues instàncies superiors.El Suprem reclama l'exconseller per un delicte de malversació per la celebració de l'1-O, tot i que la defensa de l'exconseller sosté que no hi ha "cap indici de malversació" i que Pablo Llarena no és competent per demanar-ne l'extradició. L'última vista es va fer el 23 de juny i, amb tots els elements sobre la taula, el jutge va optar per ajornar unes setmanes la decisió. Els advocats de Puig, encapçalats per Gonzalo Boye i Christophe Marchand, esperen que la justícia belga anul·li l'euroordre. "Confiem com sempre en la justícia belga", va dir Marchand a les portes del tribunal.Un dels arguments que es va plantejar va ser sobre la competència del Suprem per demanar l'extradició: segons la defensa, els tribunals competents en aquesta matèria són els catalans, a partir de la resolució del Grup de Treball de Detencions Arbitràries de l'ONU. Per això van demanar al jutge que, en cas de dubtes, elevés una qüestió prejudicial al tribunal de Luxemburg. Si això passa, el procediment es paralitzarà fins que la justícia europea es pronunciï.En cas que el jutge anul·li l'euroordre de Llarena per manca de competència, Espanya n'hauria d'emetre una altra des de l'autoritat competent, i seria un nou revés d'un tribunal europeu als tribunals espanyols.

