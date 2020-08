La CUP vol que el Parlament reprovi el govern espanyol i «tota la dinastia borbònica»

La CUP durà al ple del Parlament d'aquest divendres, centrat en la monarquia espanyola, una proposta de resolució per reprovar Felip VI i "tota la dinastia borbònica per dècades d'impunitat i d'enriquiment il·legítim utilitzant les institucions públiques i les figures institucionals".



Així mateix, el text que han presentat els cupaires censura el govern espanyol i especialment la vicepresidenta segona, Carmen Calvo, per "col·laborar en la fugida de Joan Carles I". Els anticapitalistes l'acusen de "còmplice de la impunitat perpetrada per la monarquia" i l'assenyalen com a responsable de la marxa de l'exmonarca de l'Estat espanyol.





Per això, duran a votació que el Parlament expressi el seu suport als "represaliats per mostrar el seu rebuig a la monarquia", com els cantants Valtònyc i Pablo Hásel, i instaran el Govern a elaborar un informe sobre vulneracions de drets per part de la judicatura de l'Estat, a coordinar-se amb el món local per expulsar la Casa Reial de les fundacions i institucions compartides i a facilitar la supressió de la nomenclatura monàrquica dels carrers de Catalunya. A banda de reprovar el govern espanyol i el cap d'estat, la CUP també vol que la cambra catalana constati que Joan Carles I va ser nomenat "hereu del règim feixista pel dictador Francisco Franco", que la monarquia és "un pilar" de la persecució del poble català i que a Catalunya hi ha una àmplia majoria a favor d'exercir l'autodeterminació a través d'un referèndum.Per això, duran a votació que el Parlament expressi el seu suport als "represaliats per mostrar el seu rebuig a la monarquia", com els cantants Valtònyc i Pablo Hásel, i instaran el Govern a elaborar un informe sobre vulneracions de drets per part de la judicatura de l'Estat, a coordinar-se amb el món local per expulsar la Casa Reial de les fundacions i institucions compartides i a facilitar la supressió de la nomenclatura monàrquica dels carrers de Catalunya.

