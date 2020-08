La CUP creu que la fugida de Joan Carles és una «oportunitat per afeblir l'Estat»

Sobre el ple que el Parlament celebra aquest divendres per tractar precisament la situació de la monarquia espanyola, Riera ha valorat que "malauradament" la cambra "no té capacitat ni voluntat d'anar més enllà d'allò declaratiu", però que igualment hi participaran per "plantejar que l'alternativa a la monarquia espanyola és la república catalana". "La república espanyola no és el nostre objectiu polític. Hi som solidaris, plenament solidaris, però aquest no és el nostre objectiu", ha afegit. No obstant això, ha defensat que la consecució de la independència de Catalunya comportaria "el millor acte de solidaritat" amb el republicanisme espanyol. "Amb la nostra contribució, el que fem és afeblir encara mes el règim, l'Estat i la monarquia", ha afirmat.El diputat anticapitalista també ha lamentat el paper que Unides Podem ha tingut en l'afer de la marxa d'"un delinqüent corrupte". "Encobreix o tolera que el govern espanyol encobreixi la fugida del rei i no obre una crisi de govern per aquest motiu", ha deplorat. N'ha criticat que "s'havia pronunciat a favor" d'un referèndum sobre la independència de Catalunya i que "avui no hi dóna suport" i ha instat la formació a rectificar i tornar "a les arrels".