Un professor de Harvard explica com acabar amb el coronavirus en tres setmanes

Acabar amb el coronavirus en només tres setmanes. Aquesta és la proposta ambiciosa que ha posat sobre la taula el doctor i epidemiòleg Michael Mina, de la Universitat de Harvard. Segons el professor només es necessitarien diverses mesures: els ciutadans s'haurien de fer tests massius i ràpids cada dos o tres dies amb uns paquets senzills, d'un dòlar. Aquest procediment seria comparable al d'un test d'embaràs. Es prendrien mostres de saliva o de mucosa nasal i el resultat s'obtindria en un quart d'hora.Mina ho ha analitzat a través de la revista Harvard Magazine, on exposava que la fabricació de tots aquests tests de detecció del coronavirus de manera ràpida "està a l'abast de la indústria actual". El professor posa èmfasi en que els PCR actuals detecten els positius "quan ja és molt tard per atacar l'objectiu principal, els primers contactes i els rebrots".Considera que el més important, donada ara la magnitud de la pandèmia a nivell mundial, és la quantitat de tests que es realitzen i la velocitat en obtenir els resultats, no tant en la fiabilitat de les proves. "Molts resultats es corregirien en 15 o 24 hores", assenyala. A més, assenyala que això alleujaria la càrrega de feina de buscar rastrejadors per a perseguir contactes.Michael Mina és professor assistent d'epidemiologia en l'escola de Salut Pública TH Chan de Harvard i membre central del Centre de Dinàmica de Malalties Transmissibles (CCDD) dels Estats Units. També és director mèdic adjunt en microbiologia clínica en el Departament de Patologia de l'Hospital Brigham and Women's de la Facultat de Medicina de Harvard.

