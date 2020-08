VÍDEO Pilarín Bayés hi torna: de cap a la piscina (amb mascareta inclosa)

Pilarín Bayés ho ha tornat a fer. Com si d'una tradició es tractés , la ninotaire catalana ha tornat a delectar els seus seguidors a les xarxes socials amb un nou salt acrobàtic a la piscina. Bayés, que demostra que continua estant perfectament en forma, ha compartit el vídeo a Instagram amb aquest missatge: "Us pensàveu que aquest estiu no podria? Encara m'hi veig amb cor! Amb mascareta i tot".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor