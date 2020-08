Torra aclareix que la prioritat és l'acord inicial per la regulació dels lloguers

El president, Quim Tora, aclareix que la seva prioritat és mantenir l'acord inicial per tirar endavant la proposició de llei de regulació del preu dels lloguers, segons apunten fonts de Presidència a. Les mateixes fonts havien transmès, després de la reunió d'aquest dijous amb el Sindicat de Llogaters, que el president obria la porta a modificar aspectes del contingut original del pacte amb ERC, comuns, CUP i el mateix Sindicat per aconseguir un acord, després de les esmenes presentades per JxCat. Ara, sense tancar la porta a aquesta via, recalquen que la prioritat és mantenir l'acord original."Considera que cal aprovar una bona llei i demana a tothom el compromís perquè s’aprovi una bona llei viable i possible", diuen les fonts consultades. Torra, doncs, emplaça totes les parts a tancar un acord per fer possible la regulació deixant enrere, si cal, el que ara mateix hi ha sobre la taula.Des de Presidència apunten dues possibles mesures que, segons consideren, podrien generar acord. La primera és que siguin els ajuntaments els que decideixin quines són les zones amb un mercat d'habitatge tensionat on s'hauria d'aplicar la regulació.La segona fa referència a les esmenes presentades per JxCat. El grup postconvergent proposava que els propietaris que cobren 3.130 euros mensuals o 43.818 anuals no estiguin obligats a llogar els seus pisos a un preu regulat. Des de Presidència es planteja que una rebaixa en el topall d'ingressos pugui facilitar un acord entre totes les parts. En cas que aquest acord no es produeixi, des de Presidència asseguren que Torra és favorable al text original de la proposició de llei.Una postura que el Sindicat de Llogaters celebra. En canvi, el sindicat ja ha expressat en reiterades ocasions les mesures que Presidència posa sobre la taula per intentar desencallar la situació. En primer lloc, l'exempció en funció dels ingressos dels propietaris. En segon lloc, el sindicat considera que els ajuntaments no poden decidir unilateralment en quines zones s'aplica la regulació, sinó que això ha de ser competència de la Generalitat.Torra ha reculat obrint la pota a modificacions després que el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, hagi defensat les esmenes presentades per JxCat. Aquest dijous Calvet ha reivindicat que és el seu departament el que controla les competències d'habitatge a Catalunya i ha valorat que la proposició de llei registrada al Parlament presenta "disfuncions importants". El conseller ha posat l'accent en els "petits propietaris" i ha reclamat que puguin apujar els preus de lloguer dels seus pisos fins a arribar a l'índex de referència de la Generalitat.La proposició de llei per regular els lloguers, doncs, continua encallada. Caldrà veure quina resposta donen a Torra ERC, comuns i CUP, així com el Sindicat de Llogaters i les més de 4.000 entitats que donen suport a l'acord original, entre les quals Òmnium Cultural i l'ANC.

