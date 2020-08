Nit de terror a Collserola: la policia salva una noia del seu nòvio que la volia «enterrar»

Nit de terror a Collserola. Una patrulla de la Guàrdia Urbana ha rescatat aquesta matinada a una jove de 28 anys de mans d'un jove que l'amenaçava de mort amb una navalla enmig d'un camí forestal mentre cridava que l'anava a enterrar.Segons avança El País , els fets van tenir lloc al voltant de les 00.30h a la pista forestal del Pas del Rei, un camí de terra que comunica la carretera de la Rabassada amb la carretera d'Horta-Cerdanyola. Els agents, en passar, van observar un cotxe aturat i una parella fora del vehicle. En apropar-se, van adonar-se que l'home intentava retenir-la mentre ella cridava auxili al vehicle policial: "Em vol matar".Els dos urbans van aturar-se i van comprovar que la dona tenia la roba estripada i presentava diverses contusions a la cara i extremitats. Segons l'atestat policial, els dos serien parella des de fa 15 dies. Al llarg del dia, el jove hauria trucat a la víctima diverses vegades però ella es va negar a agafar el telèfon.Ja a la nit, la noia havia anat amb unes amigues al castell de Torre Baró. Mentre tornava a casa en el cotxe d'una amiga, van comprovar en un semàfor que el cotxe que tenien darrere era el de l'agressor. Aquest va baixar del cotxe, es va dirigir al seient on estava la noia, va obrir la porta i la va arrossegar pels cabells fins al seu propi turisme.Pel camí, segons relata la víctima, l'agressor va començar a colpejar-la mentre li cridava que la mataria i enterraria. Sembla ser que, en un primer moment, la noia s'hauria defensat però, davant les amenaces i cops, hauria entrat en pànic. Un cop arribat al punt on van ser localitzats, el jove va treure una navalla de grans dimensions de la guantera i li va dir a la víctima: "Ja pots cridar tot el que vulguis, aquí ningú t'escoltarà. Et mataré i t'enterraré". Va ser aleshores quan l'agressor va obligar la víctima a baixar del cotxe i en aquell moment va aparèixer el vehicle policial.Segons consta en l'atestat policial, mentre la víctima estava explicant els fets a l'agent, l'acusat va amenaçar-la i exigir que retirés la declaració. Els agents el van arrestar i traslladar a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. L'arrestat és membre d'un clan que ha hagut d'abandonar la ciutat diverses vegades per problemes amb la justícia. Malgrat que només portaven 15 dies sortint junts, la víctima diu que ja havia patit altres amenaces de mort per part de l'agressor en el passat i que havia arribat a témer per la seva vida en diverses ocasions.

